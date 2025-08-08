FGR captura a 11 sujetos que presuntamente se dedicaban al hurto de motocicletas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Policía Nacional Civil, hizo la captura de 11 sujetos que presuntamente se dedicaban al hurto de motocicletas en el occidente del país.

Según informó la FGR, cada uno tenía un rango diferente, entre ellos cabecillas, postes, vigilancia y seguimiento, hurtadores y receptadores. Los sujetos operaban en las zonas de Atiquizaya, Ahuachapán, Concepción de Ataco y Jujutla.

Los detenidos son: Bryan Alexis Ortiz Alvarenga, Edwar Jonathan González Campos, Ángel Stanley Sánchez Solórzano, Néstor Isaías Calvio Cruz, Daniel de Jesús Salazar, Beralia Abigail Santos Ruiz, Evelyn Liseth Castaneda Cabeza, Juan Carlos Escobar Aguilar, Cristian Alexander Hernández Castro, y dos menores de edad.

El procedimiento dejó como resultado la incautación de partes de motocicletas, teléfonos y otros elementos.

Los capturados serán presentados ante los tribunales correspondientes en los próximos días y procesados por los delitos de: hurto de motocicleta, hurto agravado y agrupaciones ilícitas.

