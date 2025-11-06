PNC detiene a sujeto que agredió a su expareja en Santa Ana

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a una persona que agredió a una mujer en Santa Ana; la víctima fue trasladada a un centro asistencial de la zona mientras que el victimario será remitido por lesiones.

Según la institución policial, Josué Daniel Campos Vanegas, de 47 años, agredió con una varilla a su ex pareja, al darse cuenta de una nueva relación. El hecho habría ocurrido sobre la calle principal del caserío El Bejuco, cantón Las Armadas, Santa Ana Centro.

La víctima fue trasladada con varias lesiones al hospital nacional San Juan de Dios, mientras que el sujeto será remitido por lesiones.

En otro caso de intolerancia, la PNC informó que fueron víctimas de una agresión en San Vicente por parte de un presunto pandillero. “Informamos sobre una agresión ilegítima en el caserío Los Montanos, Santa Clara, San Vicente Norte”, informó la corporación policial en sus redes sociales.

Presuntamente, un equipo de las Fuerzas Especiales de la PNC que patrullaba un área boscosa, fue atacado con arma de fuego por un pandillero de la MS13 quien se encontraba fuera de una vivienda y huyó.

Mientras un grupo de policías le daba persecución, otro sujeto salió de la casa con la intención de escapar, llevando un bolso en sus manos, pero fue capturado. Se identificó como José Abel Zabala Henríquez. Además, se le incautó: Droga y una báscula, así también munición calibre 9.

Equipos policiales rastrearon la zona para encontrar al pandillero. Hasta el cierre de esta nota, no se había informado sobre su detención.

En otros casos de detención, la PNC informó que durante un patrullaje preventivo se capturó a Kevin Ernesto Basurto, de 28 años, quien presuntamente transportaba cajas con productos de contrabando.

Según la PNC, el sujeto fue intervenido cuando conducía un vehículo en el que transportaba 30 cajas con productos de contrabando. El procedimiento se realizó en la calle principal del caserío La Cañada, cantón Mal Paso, distrito de Metapán, de Santa Ana Norte. El detenido será remitido por contrabando de mercadería.

Otra detención fue la de Elvis Antonio Mejía Marroquín, de 27 años de edad, por manejar con 234º de alcohol. El sujeto chocó contra un vehículo y dañó la vivienda donde estaba estacionado. Ocurrió en el km 7 de la carretera Troncal del Norte, del distrito de Ciudad Delgado, en San Salvador Centro. Será remitido por el delito de conducción peligrosa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...