Ministerio de Salud guarda silencio ante 200 casos sospechosos de malaria

“El tipo de zancudo que transmite la malaria, no es el mismo del dengue, es otro tipo de zancudo que lo transmite y normalmente se mantiene en la zona costera”

De manera anónima médicos han dado a conocer que en El Salvador se tienen 200 casos importados de malaria, detectados en el Hospital San Juan de Dios, de San Miguel, sin embargo, el Ministerio de Salud guarda total silencio y hasta el momento no ha emitido ninguna información oficial o los protocolos a seguir para evitar un brote local en el país.

Esta situación pone en evidencia la falta de transparencia y reacción inmediata por parte de las autoridades sanitarias. El silencio del Ministerio de Salud puede generar desinformación y alarma innecesaria entre la población.

De acuerdo a la información publicada en redes sociales las personas con malaria serían trabajadores salvadoreños de empresas de seguridad privada, que recientemente regresaron de misiones laborales en el Congo, África, una de las regiones con mayor incidencia de esta enfermedad a escala mundial.

La malaria es una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura del mosquito Anopheles, el cual puede transportar el parásito responsable de la infección, aunque existen varios tipos de malaria. La variante falciparum es la más peligrosa, capaz de causar cuadros severos, daño multiorgánico e incluso la muerte si no se trata a tiempo.

El secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), Rafael Aguirre, señaló que de confirmarse los casos de malaria en el país es necesario estar alerta y activar los protocolos para evitar que la enfermedad se expanda en otras zonas del país.

El médico consideró que el Ministerio de Salud debe declarar emergencia sanitaria a nivel de la costa o en los lugares donde se ha detectado este tipo de patógeno que está provocando la malaria. Esta enfermedad perjudicó bastante a la población de la zona costera, por ser el lugar donde más se transmite y donde más zancudos hay.

“De confirmarse esta noticia es una situación peligrosa para nuestra población en el área costera, volver a tener malaria después de 40 años de haber sido declarado El Salvador libre de malaria, sería un retroceso para nuestro sistema de salud, el hecho de tener nuevamente este tipo de enfermedades.

Según Aguirre, el zancudo transmisor de la malaria no es el Aedes aegypti, que provoca enfermedades como el zika, dengue, chikungunya, si no, otro mosquito, el cual se mantiene principalmente a nivel de las costas, pero este tipo de enfermedades pueden llegar hasta otros lugares.

“El anuncio de los casos de malaria ha sido de forma anónima porque el personal de salud corre peligro por el hecho de violentar la cadena de mando, pero, el punto no es si se va a violentar o no la cadena de mando, el problema es qué vamos a hacer con esta situación, porque de confirmarse estos casos en este momento ya se tendría que haber disparado la alarma epidemiológica, hacer cercos epidemiológicos al igual que cuando la pandemia del COVID-19”, sostuvo.

El secretario general del SIMETRISSS dijo que la malaria es peligrosa, altamente transmisible y mortal para quien la padece.

La noticia de los casos fue de personas que están trabajando en los diferentes hospitales donde aparentemente están ingresados estos pacientes, además, se está exponiendo al personal de salud al estar atendiendo este tipo de patologías.

Asimismo, indicó que la fiebre tifoidea y la leptospirosis puede manifestarse de forma similar a la malaria, con fiebre e ictericia, es decir, coloración amarilla en la piel, por lo cual, es importante que las autoridades de Salud investiguen y den un seguimiento a esta información.

La malaria o paludismo es una enfermedad causada por el parásito Plasmodium, el cual es transmitido por la picadura de un mosquito infectado. Los síntomas incluyen fiebre, vómito, dolor de cabeza. La forma clásica de manifestación en el organismo es fiebre, sudoración y escalofríos, que aparecen 10 a 15 días después de la picadura del mosquito.

Entre las medidas básicas de prevención para la malaria está, usar repelentes y mosquiteros, especialmente en zonas rurales o con alta presencia de zancudos; evitar acumulación de agua, donde los mosquitos pueden reproducirse.

En 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó a El Salvador como un país libre de malaria tras esfuerzos durante muchos años del amplio diagnóstico, tratamiento y vigilancia de esta enfermedad.

