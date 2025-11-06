Yamil Bukele presenta su candidatura por la presidencia de la FESFUT

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El actual presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, presentó este miércoles su candidatura para presidir el Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT). Hasta la fecha es el único candidato.

A su llegada a la federación, Bukele detalló que el 25 de noviembre presentarán los detalles del proyecto para “mejorar” el fútbol salvadoreño y destacó el reto que tienen, no sólo con la afición, sino con todo el país.

Hace algunos días, Bukele presentó a los miembros de su planilla, en donde destaca Fabio Miguel Molina como el primer vicepresidente, José Eduardo Amaya como segundo vicepresidente, y los directores Brenda Salmerón, Samuel Gálvez, Mario Iraheta y Santos Zelaya.

El congreso electoral, convocado por el Comité de Regularización de la FESFUT para la elección del nuevo Comité Ejecutivo, se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre de este año, donde se elegirá a las nuevas autoridades del fútbol de El Salvador en el período de 2025-2029.

