Tribunal de Justicia de Bolivia anula sentencia contra expresidenta Áñez y dispone su libertad

LA PAZ/Xinhua

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta interina, Jeanine Áñez (2019-2020), por presunto golpe de Estado y dispuso su libertad inmediata, confirmó este miércoles la institución.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, expuso que la decisión adoptada por siete votos frente a dos constituye la mayor victoria legal de la exmandataria boliviana desde que fue detenida en 2021 y condenada un año después a 10 años de prisión por delitos contra la Constitución.

«Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia con la que ella contaba», expuso Saucedo ante periodistas, tras la deliberación del pleno del máximo tribunal del país respecto a la sentencia de 10 años contra Áñez y en consecuencia «ella tiene que recuperar su libertad».

Saucedo explicó que la determinación surge de una revisión extraordinaria de la sentencia presentada por la defensa de Áñez, un recurso excepcional previsto para corregir fallos considerados con vicios o que vulneran derechos.

El TSJ remitió la orden al juez de instrucción de la ciudad de La Paz, que deberá ejecutar la liberación de forma inmediata, lo que quiere decir que hoy (ayer) «tiene que recuperar su libertad».

Áñez fue detenida en marzo de 2021, tras ser acusada por su participación en un presunto golpe de Estado y ha permanecido en prisión durante más de cuatro años en el penal de Miraflores de La Paz.

Primero se le aprehendió bajo detención preventiva y desde 2022 recibió otra acusación también por golpe de Estado, al asumir la Presidencia tras la dimisión del exmandatario Evo Morales (2026-2019).

La exmandataria boliviana enfrentó cerca de una decena de acusaciones, pero solo una sentencia del llamado «Golpe II» la mantuvo en prisión.

El fallo judicial de este miércoles abre un nuevo capítulo en la carrera política de Áñez, quien, no obstante, sigue bajo investigación en otros procesos con denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos durante su corta gestión presidencial.

