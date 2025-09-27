FGR detiene a presuntos miembros de una estructura de narcotráfico

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron un operativo para desarticular a una estructura de narcotráfico que operaba local e internacionalmente. Al menos 18 personas fueron detenidos, según informaron las autoridades este viernes.

La FGR informó en las redes sociales que las investigaciones iniciaron en enero de 2024 y esto ha permitido, en una primera fase, la captura de 18 personas a quienes se les decomisaron diferentes tipos de droga con un valor económico de $666,433. Sin embargo, en la publicación se menciona otra cifra; $17,529, que sería el valor económico de las drogas incautadas en los allanamientos. La FGR no aclaró esa confusión.

El ministerio público fiscal señaló que los allanamientos se han realizado en diferentes negocios y viviendas ubicadas en San Salvador y La Libertad en donde “se han decomisado 838 gramos de droga, entre estas marihuana, cocaína y metanfetaminas, con un valor económico de $17,529; también se incautaron $730 en efectivo, vehículos automotores, celulares, computadoras y otros”.

Entre los detenidos durante este operativo están Mauricio Lara y José Mayorga, presuntos líderes de la organización. Según el ministerio público fiscal, estos sujetos eran los responsables de gestionar con los contactos internacionales la movilización e introducción de la droga al país. Luego, se la entregaban a las personas que se encargaban de llevarla a los negocios y a las personas que las consumían.

Entre la lista de detenidos están: Nelson Odir Guevara Portillo, Jorge Alberto Vásquez Bautista, Luis Guillermo Ríos Menjívar, Israel de Los Ángeles Samayoa Genovez, Héctor Eduardo Cañénguez, Francisco Ernesto Castillo Bruno, Gerardo Ernesto Amaya Campos, Salvador Alejandro Guardado Montes.

Todos los detenidos serán procesados por los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, según lo avisó la FGR.

Autoridades destruyen droga incautada en altamar

La FGR verificó el peso, realizó el registro y clasificación de 1,400 kilos de cocaína que fue encontrada a la deriva en alta mar el pasado 16 de septiembre, a 900 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo. En el procedimiento también se destruyeron 5 plantas de marihuana, 13 cigarrillos de marihuana 1,632 gramos de marihuana 577.5 gramos de brownies de marihuana y otros.

En total, estas sustancias suman un valor económico de $35,683,117 Las drogas incineradas corresponden a 12 diferentes casos, los cuales serán judicializados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...