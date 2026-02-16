Bukele destaca la incautación de droga «más grande» en la historia de El Salvador

Redacción Nacionales

“La incautación de droga más grande en la historia de El Salvador”, así lo catalogó Bukele la incautación de 6.6 toneladas de cocaína valoradas en aproximadamente $165 millones.

El operativo se realizó a 380 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, donde fue interceptado el buque FMS EAGLE, registrado bajo bandera de Tanzania, y con compartimentos ocultos que contenían 330 bultos de droga.

Durante la inspección, buzos de la Marina localizaron la cocaína encaletada en tanques de lastre. En la embarcación viajaban diez presuntos narcotraficantes de distintas nacionalidades. Bukele destacó el operativo como “otro fuerte golpe al narcotráfico” y señaló que la embarcación quedará bajo control de las autoridades salvadoreñas.

En 2025 se decomisaron más de 25 toneladas de droga por un valor de $618 millones, y en 2024 fueron 17.2 toneladas valoradas en $422 millones.

