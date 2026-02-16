Comisión de Hacienda acuerda préstamo por $77 millones Fase II de Doctor SV

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Serán $75 millones los que se incorporarán a “Doctor SV” provenientes de un préstamo entre Hacienda y la Corporación Andina de Fomento (CAF), según lo aprobó esta mañana la Comisión de Hacienda.

Con los fondos se ejecutarán diversas iniciativas que incluyen la mejora de la Plataforma de Telemedicina, a fin “de garantizar la continuidad y sostenibilidad del Programa Doctor SV”, aplicación médica, basada con inteligencia artificial que “permite fomentar el acceso y la cobertura de atención a pacientes a nivel nacional”, según el Gobierno.

Los parlamentarios recibieron al director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, quien informó que también, se capacitará a personal en la digitalización de la salud, competencias digitales, entre otros aspectos. Herrera indicó que habrá un acceso descentralizado a los medicamentos, debido a que se instalarán 400 kioscos dispensadores de estos, que serán colocados en puntos estratégicos en donde se ubique el mayor núcleo poblacional.

Es de recordar que, a finales del 2023, la Asamblea aprobó el Ministerio de Salud $11,097,000 , de un préstamo suscrito en ese mismo año con el CAF por $77 millones, con el propósito de implementar el programa de telemedicina.

DoctorSV tiene como fin mejorar el acceso y cobertura en la atención de pacientes mediante la mejora y eficiencia del sistema de salud público, a través de la implementación de una plataforma tecnológica y de recursos humanos que permitan la aplicación de la telemedicina, según se comentó en la mesa de trabajo.

El dictamen pasará al pleno legislativo el miércoles de esta semana para su aprobación.

