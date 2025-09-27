PNC detiene a presuntos responsables de homicidio

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las autoridades de seguridad detuvieron a tres hombres que habrían sido los responsables del asesinato de un joven de 24 años, luego de golpearlo con un objeto contundente. El crimen ocurrió en San Salvador el pasado 24 de septiembre.

Este viernes, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó en X que identificaron y detuvieron a los responsables. “Al recibir el reporte de este crimen, nuestra PNC activó de inmediato el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), logrando la captura de William Armando Cañas Pacheco, alias “Pelón ”, principal responsable del asesinato de un joven de 24 años, a quien le quitó la vida golpeándolo con un objeto contundente”, comentó Villatoro.

En este hecho violento ocurrido entre la alameda Juan Pablo II y la 1° Avenida Norte, de San Salvador Centro también participaron dos personas más, “quienes con engaños llevaron a la víctima al lugar donde fue atacada, por lo que también serán procesados”, manifestó Villatoro. Se trata de: Wilmer Alexander Portillo y Carlos Adonay Martínez Alaz.

“En el pasado, criminales como estos podían huir y burlar la justicia. Ahora, todo aquel que atente contra la vida de otro será localizado, procesado y enviado a prisión por décadas”, amenazó Villatoro en sus redes sociales.

El 24 de septiembre este fue el único homicidio a escala nacional, ese día, la PNC sostuvo que las investigaciones habían determinado que el hechor era ex pareja de la novia de la víctima, “por lo que se trata de un crimen pasional”. Sin embargo, esta versión no fue confirmada ni descartada por las autoridades.

PNC reporta ocho homicidios en septiembre

En lo que va de septiembre, la Policía Nacional Civil reporta al menos 8 homicidios, según el recuento diario que realiza y que informa al finalizar el día.

Los primeros homicidios del mes ocurrieron el primero de septiembre, uno de ellos en Acajutla, Sonsonate Oeste, por este hecho fueron detenidas dos personas. El segundo de ese día, fue reportado en horas de la noche en Santiago de María, Usulután Norte, se trató de una enfermera de la localidad. Por este hecho se detuvo a la expareja.

El 10 de septiembre, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad Este, fue encontrado el cadáver de una joven de 21 años. Por este hecho, se detuvo a Raúl Pérez como presunto responsable. El 12 de septiembre se reportó el homicidio de un hombre de 80 años en Tacuba, Ahuachapán. En horas de la noche, la PNC informó que una mujer de 78 años fue asesinada en Lolotiquillo, En Morazán Sur.

El 15 de septiembre, nuevamente en Acajutla se reportó el homicidio de un ebrio consuetudinario de la zona. Por este hecho, se detuvieron a 2 personas: Carlos Portillo y René Torres.

El 18 de septiembre en Comasagua, una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja, José Rigoberto Beliz, este sujeto intentó simular un suicidio; sin embargo, las investigaciones arrojaron que fue homicidio.

