Niños en El Salvador sufren “Síndrome del Régimen”: FMS 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) indicó que en los últimos tres años los niños salvadoreños sufren del “Síndrome del Régimen”, cuyo principal síntoma es el terror ante la figura de las autoridades.

“Los niños al ver a la policía se ponen nerviosos y agresivos, porque ellos aún no comprenden por qué se llevaron a sus padres, independientemente si sus papás son inocentes o son culpables, los niños tenían derecho a pasar por un proceso donde se les explicara cuál es la situación en la que sus padres se encuentran”, expresó la abogada Jayme Magaña.

Magaña dijo que los niños con el Síndrome del Régimen tienen problemas de sueño, inadaptación social por trauma, bajo rendimiento académico, agresividad colateral a la sed de venganza, aturdimiento y sensación de surrealismo o desconexión de la realidad.

Las personas que padecen de estos síntomas son víctimas de agresiones y violaciones, quienes se encuentran en una situación de riesgo extremo; y requieren atención urgente; también se está cometiendo una directa violencia Estatal en su contra, por la perpetración agresión directa del gobierno contra ellas, sin haber resarcimiento del daño del cual han sido objeto.

Con estas acciones queda demostrado la violación a Ley Crecer Juntos, la cual quedó en letra muerta y solo sirvió como campaña propagandística de Gabriela Bukele, pero en la práctica no se ha cumplido con la niñez y adolescencia salvadoreña.

El FMS recalcó que hay números casos de niños en la orfandad, producto del Régimen de Excepción, pese al ocultamiento de la información por parte de las autoridades, cerca de 1,500 niños injustamente guardan prisión en el sistema carcelario.

“Pese a ese oscurantismo de la información por parte del gobierno, se conoce de un registro aproximado de 86,157 atenciones a adolescentes y jóvenes bajo medida de internamiento, pero en el programa de reintegración únicamente 700 adolescentes tuvieron apoyo psicosocial”, sostuvo.

A criterio del Frente Magisterial, con estas violaciones de Derechos Humanos contra esos niños, Nayib Bukele está creando toda una Generación de Legiones de Ciudadanos con un nivel de resentimiento; que podría llegarse a exacerbar su odio y sin recibir atención psicológica.

“Esto no se quedará a nivel de delincuencia común como lo son las pandillas, está creando estamentos poblacionales que tendrán por objetivo único de vida, el tomar venganza a toda costa, con un predecible odio contra la autoridad Estatal, cualquiera que ésta sea”, enfatizó el FMS.

