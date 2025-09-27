Honran los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica

Con música referente a la ocasión y un ambiente familiar, habitantes del Distrito Macarena, Sevilla, España, se reunieron en la Plaza Virgen del Pilar de La Barzola, para disfrutar del “Primer Festival Macarena Flamenca”.

La convocatoria también tuvo como objetivo conmemorar los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica.

Datos históricos señalan que “los gitanos” como comúnmente se les conoce llegaron a la Península el 12 de enero en 1425, mediante un salvoconducto, el cual fue dado por el entonces rey Alfonso V a Don Juan de Egipto Menor. Su idioma se cataloga como el “caló”, y se estima que está en extinción. Los gitanos o pueblo romaní, son originarios del subcontinente indio.

Diego Amador, cantante y compositor español de flamenco y el jazz, ha sido el encargado de dar por iniciado dicho festival, que ha sido organizado por el Distrito Macarena, del Ayuntamiento de Sevilla. Él ha mencionado que esta actividad conecta con la identidad de un pueblo que lo ha visto crecer.

Entre aplausos y el “olé, olé”, los asistentes se han deleitado con la Bulería de Amador, quién se hace acompañar de su grupo al son de las palmas y la guitarra; instrumento, que caracteriza

el folclore de la música flamenca.

Para la Dirección del Distrito, la conmemoración es un hito histórico, ya que recalca el valor, las raíces y aportaciones culturales de una comunidad, altamente vinculada al flamenco como su identidad.

