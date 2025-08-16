FMS lamenta que titular del Ministerio de Educación pertenezca a la Fuerza Armada

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) lamentó que la titular del Ministerio de Educación pertenezca a la Fuerza Armada, lo cual demuestra la militarización de la educación pública salvadoreña, como sucedió durante las dictaduras militares en el pasado.

El FMS dijo que el nombramiento de la capitana Karla Triguero es la tercera persona probando suerte al frente de Educación, sin la formación académica evidente, que le otorguen la capacidad y competencia para la idoneidad en el cargo.

“Nos preocupa que se incrementen los ya exorbitantes abusos de poder que suceden en contra de los estudiantes, se incrementen aún más los atropellos laborales y represión al sufrido magisterio salvadoreño, así como también se profundice la represión contra padres de familia, personal administrativo y comunidad educativa, que son víctimas de la represión siniestra del ilegal Régimen de Excepción que asola a la población”, indicó la gremial a través de un comunicado.

El FMS también señaló que con un militar a cargo del Ministerio de Educación lejos de mejorar la calidad educativa, se acentuarán aún más los retrocesos, unido a los recortes en el presupuesto general para atrofiar el normal funcionamiento, así como los despidos injustificados de maestros y trabajadores administrativos, para reducir la calidad del sistema educativo.

“Esta acción aberrante es un golpe más que la ultraderecha bukelista está perpetrando contra el área de Educación, y que descaradamente está encaminada a profundizar el deterioro de la educación pública con el objeto de la privatización de la educación, al volver un peligro para los estudiantes el asistir a instituciones de educación pública”, externó el único gremio de maestros crítico contra las erradas políticas del actual gobierno.

EL FMS reiteró que al militarizar la educación generará un incremento en la deserción estudiantil, por ello, el FMS exigió respeto a los derechos humanos del magisterio nacional y libertades a la niñez, adolescencia y jóvenes estudiantes.

Entre tanto, la representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), Marisela Ramírez, calificó de una violación a los Acuerdos de Paz, el hecho que el presidente de la República, Nayib Bukele, nombrara como ministra de Educación a la capitana Karla Trigueros, ya que los Acuerdos establecían quitarles cargos públicos a funcionarios relacionados con las fuerzas militares en el país, debido a la historia de dictadura que se había enfrentado.

“Es una violación más que se suma a los Acuerdos de Paz, con ellos hubo una apertura democrática en nuestro país, los Acuerdos de Paz establecían, por ejemplo, estas medidas, y es un severo retroceso que se suma también a todas las graves violaciones a la Constitución que está cometiendo este gobierno”, aseguró la dirigente popular.

Ramírez dijo que es una amenaza directa en contra de las juventudes, quienes están queriendo también despertar esa chispa de análisis, consecuencia y exigencia de sus derechos, pero el gobierno pretende socavar esos deseos a través de la imposición de una figura militar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...