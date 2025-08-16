Mujer muere tras caída de árbol en Santa Ana

Compartir

La noche del jueves 14 de agosto, Ana Luz Morán Clavel, reconocida vendedora de minutas en Santa Ana, perdió la vida al refugiarse de una fuerte tormenta en una champa improvisada ubicada en la cancha La Floresta, de la colonia IVU.Testigos dijeron que los intensos vientos provocaron la caída de varios árboles alrededor de la cancha, algunos de los cuales aplastaron vehículos estacionados. Uno de ellos impactó directamente sobre el refugio improvisado, lo que causó la muerte inmediata de Morán Clavel.

Vecinos y clientes lamentaron la pérdida de una mujer trabajadora, apreciada por su carácter y considerada un símbolo de lucha en la comunidad.

La tormenta dejó un saldo de una persona fallecida y cuantiosos daños materiales: viviendas afectadas, postes del tendido eléctrico derribados y automóviles destruidos. Personal de la Alcaldía Municipal de Santa Ana trabaja en la remoción de escombros y árboles caídos.

Las autoridades no descartan que las lluvias continuarán este viernes y fin de semana, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente pide a la población tomar las precauciones necesaria, al buscar protección de la lluvia.

Este viernes habrá lluvia debido a la influencia de una onda tropical, el ambiente estará muy cálido durante el día y muy fresco por la noche y madrugada.

Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica, con lluvias puntuales en los tramos de la sierra de Tecapa – Chinameca, cordillera Apaneca–Ilamatepec y del Bálsamo.

Además, la influencia de esta onda tropical se ubicará en las próximas horas sobre el Golfo de Fonseca y provocará lluvias y tormentas en El Salvador durante el viernes 15 y sábado 16 de agosto, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

