Benito Lara mantiene medidas sustitutivas

El ex diputado y ex ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, mantiene las medidas cautelares, según lo decretó el Tribunal Primero de Sentencia, al negar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de decretar detención provisional.

El Tribunal de Sentencia realiza una jornada de vista pública contra Benito Lara; el ex alcalde y ex diputado Ernesto Muyshondt; el ex ministro de Gobernación Arístides Valencia; el periodista Paolo Lüers; y Wilson Alvarado, que son acusados de fraude electoral y agrupaciones ilícitas por supuestamente negociar con pandillas en el periodo electoral de 2014 y 2015.

La vista pública se podría extender hasta el 22 de agosto. Debido a esto la FGR solicitó la detención del exfuncionario Lara mientras dure el juicio. Actualmente, él goza de medidas sustitutivas.

Una de las argumentaciones que tomó en cuenta el tribunal para no acceder a la petición fiscal es que Benito Lara ha asistido a todas las diligencias solicitadas por el juzgado, y recalcó que no ha incumplido ninguna de las medidas emitidas, así lo expresó el mismo Lara.

Los jueces negaron la petición de la FGR asegurando que no se presentaron los fundamentos necesarios para decretar prisión contra Lara, por lo que la solicitud fiscal fue desestimada.

Por su parte, Jaime Ortega, abogado defensor del ex ministro de Gobernación Arístides Valencia, quien está ausente en la audiencia, señaló que la Fiscalía presenta una acusación sin pruebas y cuestionó que se utilicen testigos criteriados.

En el marco de la audiencia, el ex alcalde Ernesto Muyshondt confirmó que fue evaluado por un médico tras detectar la aparición de una masa en su cuerpo. Según el diagnóstico preliminar, se descartó la presencia de un posible tumor. Se le practicará una ultrasonografía para confirmar.

La vista pública contra los cinco imputados continuará, se espera la declaración de testigos criteriados en el proceso.

