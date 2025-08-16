IDHUCA reafirma compromiso con las víctimas y defensa de Derechos Humanos

Compartir

A 40 años de fundación

Patricia Meza

Redacción Nacionales

La misión de acompañar a las víctimas de violaciones a derechos humanos, resguardar su memoria e incidir para que se reconozca su dignidad y se busque justicia y reconciliación en la sociedad salvadoreña, se mantiene firme después de 40 años, señala el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

Este es el mensaje que la institución dio a conocer al conmemorar su 40 aniversario.

“Desde su fundación en el contexto del conflicto armado, el Instituto ha sido una posibilidad para que las personas puedan encontrar una luz en el camino en situaciones adversas”, afirmó Roberto López Salazar, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos del IDHUCA.

López Salazar agregó que su labor se ha mantenido en la posguerra y en la actualidad, a través de la documentación de casos, el acompañamiento a víctimas y la difusión de información dentro y fuera del país.

Es de destacar que el trabajo del IDHUCA siempre se ha desarrollado en un entorno adverso, marcado por obstáculos políticos y económicos, ya que se percibe a los derechos humanos como una amenaza a ciertos intereses, dijo López. Sin embargo, el trabajo se mantiene entre los desafíos actuales, como el acceso limitado a la información y la restricción de libertades como la de expresión y movilización.

López Salazar dijo que es necesario que basada en la inspiración cristiana, martirial y jesuítica de la UCA, el IDHUCA busque no solo escuchar a las víctimas, sino también comprender las causas de las violaciones y promover cambios a través de la investigación, la proyección social y la incidencia.

Para el rector de la UCA, el sacerdote jesuita Mario Cornejo, esta incidencia se da a escala nacional e internacional, vinculándose con la opción preferencial por las personas más desfavorecidas, en coherencia con la identidad y misión de la Compañía de Jesús.

Y dejan en claro que en el actual contexto de retrocesos democráticos y limitaciones a la labor de defensa de derechos humanos, el IDHUCA reafirma que continuará su trabajo “a pesar de los obstáculos y riesgos”, animando a la sociedad a sumarse en la construcción de una cultura de justicia y respeto a la dignidad humana.

