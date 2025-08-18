Página de inicio » Nacionales » Menor de edad muere ahogado en el Lago de Coatepeque
El operativo de búsqueda acuática culminó a la 1:40 p.m., tras encontrar el cuerpo sin signos vitales. Foto: Cortesía. 

Redacción Nacionales 18 agosto, 2025

Saúl Méndez

Colaborador

Guardavidas confirmaron el fallecimiento de Eduardo Josué I. F., de 16 años, estudiante de primer año de bachillerato, tras ahogarse en el Lago de Coatepeque.

El adolescente había llegado al lugar junto a compañeros para participar en un convivio estudiantil y, durante la actividad, ingresó al agua y desapareció, lo que activó un dispositivo de búsqueda acuática.

Tras varias horas de intenso operativo, equipos de la Cruz Roja Salvadoreña Seccional Coatepeque localizaron el cuerpo sin signos vitales, confirmando el trágico desenlace.

La Unidad de Guardavidas de Protección Civil y la Cruz Roja, junto a otras instituciones, participaron en la recuperación del cuerpo, determinado como fallecido por asfixia por inmersión.

