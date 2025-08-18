Gabriela Guinea Carpio obtiene la nota más alta del ENAR 2025

Compartir

La doctora Erika Gabriela Guinea Carpio, egresada de la Universidad de El Salvador (UES), obtuvo la calificación más alta en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENAR 2025), al alcanzar una nota de 9.6. La prueba se desarrolló el sábado 16 de agosto bajo la organización del Ministerio de Salud.

Carpio forma parte del grupo de profesionales de la UES que destacaron en esta edición del examen. La universidad expresó su satisfacción por los resultados y en particular por el desempeño de la doctora.

“Este logro refleja el esfuerzo de nuestra comunidad universitaria y el papel fundamental que la UES desempeña en la formación de profesionales al servicio de la nación, reafirmando la calidad académica y el compromiso con la excelencia que caracteriza a nuestra Alma Máter”, señaló la institución en un comunicado.

Participación internacional

El ENAR 2025 reunió a 1,484 médicos, entre ellos 180 aspirantes extranjeros provenientes de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belice, Cuba y México.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, informó que las cinco universidades con mejor promedio fueron:

* Universidad Latina de Costa Rica

* Universidad Nacional Autónoma de Honduras

* UES Occidente

* UES Central

* Universidad José Matías Delgado

“Este nivel de participación refleja el posicionamiento de El Salvador como referente regional en la formación de profesionales médicos”, afirmó Alabi.

Mejores calificaciones

El promedio general de los participantes fue de 7.65. Sin embargo, los tres puntajes más altos fueron:

Erika Gabriela Guinea Carpio, UES Occidente (9.6), Medicina Interna; Ángel Josué Ramos Membreño, Universidad de Oriente (9.4), Pediatría; Karen Beatriz Martínez Cuéllar, Universidad José Matías Delgado (9.2), Medicina Interna.

Caso de fraude

El ministro también informó sobre la detección de un intento de fraude durante la prueba. El Dr. Jorge Alejandro Albayeros Álvarez, aspirante a la especialidad de psiquiatría, fue sorprendido utilizando lentes con inteligencia artificial para resolver el examen.

“Se trata de una reincidencia, ya que en 2023 este mismo profesional intentó copiar con dispositivos electrónicos. En esa ocasión se le sancionó e invalidó la prueba”, recordó Alabi.

Debido a esta segunda falta, el Minsal decidió inhabilitarlo de manera definitiva para aplicar a una especialidad médica dentro del sistema de salud. Además, se solicitó al Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) que investigue su caso y determine si está en condiciones de continuar ejerciendo la profesión.

Formación de especialistas

El ENAR es el mecanismo que asegura que los mejores médicos accedan a las residencias en hospitales escuela de la red nacional, con el objetivo de fortalecer la atención a la población.

Desde 2019, el número de especialidades médicas ofertadas en el país se duplicó de 12 a 24, ampliando las oportunidades de formación para los nuevos profesionales de la salud.

