Conmemoran natalicio de Fidel Castro con peña cultural en San Salvador

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El Colectivo Roque Dalton conmemoró el 99 aniversario del natalicio de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, con una peña cultural celebrada en el Centro Cultural Cabezas de Jaguar.

El evento reunió a poetas y músicos salvadoreños y contó con la presencia del embajador de Cuba en El Salvador, Tomás Lorenzo Gómez.

Celina Pineda, integrante del colectivo, resaltó que Castro sigue siendo un referente para las nuevas generaciones de América Latina:

“Su pensamiento crítico, su lucha incansable contra el imperialismo y su fe en la capacidad transformadora del pueblo nos siguen inspirando en medio de un mundo lleno de desigualdades y desafíos”, expresó.

El poeta Víctor Acevedo dedicó una serie de poemas a la memoria del comandante, retomando en su lectura pasajes de sus antologías Flor de la Montaña y Piedra de Sacrificio.

La jornada también incluyó la participación del cantautor Moisés Ramos, quien interpretó algunas de sus composiciones en homenaje al líder cubano.

La velada estuvo marcada por la poesía, la música y los mensajes de aliento a quienes luchan contra la injusticia, tanto en El Salvador como en otras partes del mundo.

En su intervención, el embajador cubano agradeció el gesto y destacó el legado de Castro: “Fidel dejó una huella en todos los pueblos latinoamericanos y africanos. Todo el mundo tiene una anécdota de Fidel”, afirmó ante el público asistente.

El diplomático añadió que las actividades conmemorativas por el natalicio del comandante continuarán durante todo el año.

