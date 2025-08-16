Página de inicio » Deportes » Sexta jornada del fútbol mayor en El Salvador

Sexta jornada del fútbol mayor en El Salvador

Redacción Deportes

Este sábado comienzan los encuentros de la sexta fecha del Apertura 2025 del fútbol de primera división de El Salvador. De hecho, para día se han programados cuatro encuentros, y dos el domingo.

Sábado

Alianza se enfrentará al Hércules, a las 5:00 p.m.

Luis Ángel Firpo enfrentará al Fuerte San Francisco a las 7:00 p.m

FAS, contra el Zacatecoluca, a las 7: 00 p.m.

Isidro Metapán al Inter FA, a las 7: 15 p.m

Domingo

Águila enfrentará al Municipal Limeño, a las 3:00 p.m

Club Deportivo Platense al Cacahahuatique a las 3: 15 p.m

Tabla Acumulada

CD FAS, con 13 puntos

Luis Ángel Firpo, con 13 puntos

Águila, con 8 puntos

Isidro Metapán, con 7 puntos

Alianza, con 6 puntos

Cacahuatique, con 6 puntos

Fuerte San Francisco, con 6 puntos

Hércules, con 5 puntos

Municipal Limeño, con puntos

Platense, con 3 puntos

Inter FA, con 3 puntos

Zacatecoluca FC, con 3 puntos

