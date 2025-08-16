Sexta jornada del fútbol mayor en El Salvador

Redacción Deportes
Este sábado comienzan los encuentros de la sexta fecha del Apertura 2025 del fútbol de primera división de El Salvador. De hecho, para día se han programados cuatro encuentros, y dos el domingo.
Sábado
Alianza se enfrentará al Hércules, a las 5:00 p.m.
Luis Ángel Firpo enfrentará al Fuerte San Francisco a las 7:00 p.m
FAS, contra el Zacatecoluca, a las 7: 00 p.m.
Isidro Metapán al Inter FA, a las 7: 15 p.m
Domingo
Águila enfrentará al Municipal Limeño, a las 3:00 p.m
Club Deportivo Platense al Cacahahuatique a las 3: 15 p.m
Tabla Acumulada
CD FAS, con 13 puntos
Luis Ángel Firpo, con 13 puntos
Águila, con 8 puntos
Isidro Metapán, con 7 puntos
Alianza, con 6 puntos
Cacahuatique, con 6 puntos
Fuerte San Francisco, con 6 puntos
Hércules, con 5 puntos
Municipal Limeño, con puntos
Platense, con 3 puntos
Inter FA, con 3 puntos
Zacatecoluca FC, con 3 puntos