Colombia hace uno-dos en final de keirin femenino en Asunción 2025

Asunción/Prensa Latina

Las ciclistas colombianas Stefani Cuadrado y Marianis Salazar hicieron el uno-dos este viernes en la final del keirin femenino de los II Juegos Panamericanos Junior.

Cuadrado lideró la prueba con tiempo de 11.119, secundada por su compatriota Salazar (l1.318) y la trinitaria Makaira Wallace (12.116) completó el podio de premiaciones.

Colombia encabeza el medallero del ciclismo en la actual edición de los juegos multideportivos juveniles de la región con saldo de siete preseas doradas y tres de plata.

A continuación se ubican en el medallero Chile (2-2-1), Argentina (1-3-1), México y Venezuela (ambos con 0-1-2) y Trinidad y Tobago (0-0-4).

Chileno Olivero mandó en taekwondo 68 kg

El taekwondoca chileno Cristian Olivero mandó en los 68 kilogramos durante los II Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025.

En el Polideportivo de Deportes Urbanos Olivero cerró su actuación perfecta con triunfo en dos asaltos frente al estadounidense Maikol Rodríguez.

Por uno de los bronces, el uruguayo Matías López y el brasileño Guilherme Dos Santos brindaron un combate muy parejo, ganado por el primero 2-1.

El otro tercer puesto lo conquistó el colombiano Ángel Sánchez, quien mayoreó 2-0 al paraguayo Juan Daniel Gaona.

Taekwondoca mexicana Salgado reinó en 57 kg

La mexicana Zaira Salgado reinó en la división de 57 kilogramos correspondiente al taekwondo de los II Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025.

Salgado estuvo perfecta en la competencia y batió a la estadounidense Montana Miller en la final en dos asaltos, 9-8 y 7-2.

En esta categoría se entregó un sola medalla de bronce, que fue al cuello de la peruana Camila Arenas, mejor 2-0 que la panameña Brenda Brooks.

Mexicana Zambrano ganó división mínima del taekwondo

La mexicana Andrea Zambrano ganó la división mínima del taekwondo en los II Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025, tras imponerse en la categoría de hasta 49 kilogramos.

Zambrano venció por el cetro a la uruguaya María Grippoli en dos asaltos, 1-0 y 2-1.

La estadounidense Maya Mata obtuvo uno de los bronces tras superar a la brasileña Camilly Gosch 2-0.

El otro lo consiguió la guatemalteca Nicolle Way, por descalificación de la canadiense Maude Ricard.

