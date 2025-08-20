Página de inicio » Deportes » Tormentas interrumpen los II Juegos Panamericanos Junior

Tormentas interrumpen los II Juegos Panamericanos Junior

Administraador 20 agosto, 2025 Deportes Comentarios desactivados en Tormentas interrumpen los II Juegos Panamericanos Junior 189 Vistas

Asunción/Prensa Latina

Las tormentas desatadas este martes a media mañana en la capital paraguaya obligaron a suspender y reprogramar varias competencias al aire libre de los II Juegos Panamericanos Junior.

El cielo, que hasta poco antes parecía un aliado del espectáculo deportivo, se tornó súbitamente en enemigo: ráfagas de viento y cortinas de agua forzaron el encendido de luces artificiales y vaciaron de atletas y público los escenarios.

La urbe, empapada y estremecida por truenos, quedó en pausa. Canchas, pistas y parques se transformaron en lagunas improvisadas, obligando a entrenadores y jueces a buscar refugio.

Partes meteorológicos habían alertado que dos oleadas de tormentas azotarían este martes: una ya se hizo sentir en la mañana y otra es posible que llegue en horas de la tarde, con epicentro en el centro, sur y este de la Región Oriental.

Los departamentos de Asunción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y parte del Chaco figuran en la lista de zonas bajo riesgo de fenómenos de tiempo severo.

A la espera de que el clima conceda una tregua, el calendario deportivo aguarda en suspenso. Si el cielo lo permite, algunas disciplinas retomarán acción en la tarde; de lo contrario, Asunción seguirá siendo una capital sitiada por la lluvia.

Colombiano Peña se adueña de marcha

El colombiano Miguel Peña ganó la marcha masculina a 20 kilómetros (km) correspondiente al atletismo de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Peña con crono de 1:23:06.10 aventajó en dura porfía al ecuatoriano Saul Wamputsrik quien registró 1:23:51.38 para llevarse la primera corona disputada en la jornada.

Con el metal bronceado se quedó el mexicano Brandom Pérez con crono de 1:24:48.51.

Atletismo colombiano defiende liderazgo

Con tres medallas de oro y una de bronce, el atletismo colombiano defiende hoy su liderazgo en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, cuando se disputan seis finales y concluye el decatlón masculino.

Este martes la afición aguarda con expectación la entrega de las preseas en la marcha, el salto de longitud, la bala, los 100 metros y el decatlón, todas entre los hombres, además de los 800 y el hectómetro de las mujeres.

En la jornada del lunes, la representación de Colombia consiguió los cetros de la jabalinista Valentina Barrios, la saltadora de largo Natalia Linares y el corredor Pedro Marín en los cinco mil metros, a los que se sumó el metal bronceado de Natalia Pulido en la marcha de 20 kilómetros.

Los tres campeones de la nación sudamericana implantaron récords para la cita, Barrios y Linares de 60.16 y 6.92 metros, respectivamente, y Marín de 14:11.50 minutos.

También destacaron México, con un metal dorado, tres plateados y dos bronceados, Cuba (1-3-1), Brasil (1-0-2), Canadá (1-0-0) y Paraguay (1-0-0).

La corona mexicana la conquistó la marchista Karla Serrano, la cubana correspondió a la discóbola Alejandra Mesa, la brasileña al relevo mixto 4×400 metros, la canadiense a la fondista Jadyn Keeler en los 10 mil y la paraguaya al jabalinista Lars Flaming.

 

