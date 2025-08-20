Tormentas interrumpen los II Juegos Panamericanos Junior

Compartir

Asunción/Prensa Latina

Las tormentas desatadas este martes a media mañana en la capital paraguaya obligaron a suspender y reprogramar varias competencias al aire libre de los II Juegos Panamericanos Junior.

El cielo, que hasta poco antes parecía un aliado del espectáculo deportivo, se tornó súbitamente en enemigo: ráfagas de viento y cortinas de agua forzaron el encendido de luces artificiales y vaciaron de atletas y público los escenarios.

La urbe, empapada y estremecida por truenos, quedó en pausa. Canchas, pistas y parques se transformaron en lagunas improvisadas, obligando a entrenadores y jueces a buscar refugio.

Partes meteorológicos habían alertado que dos oleadas de tormentas azotarían este martes: una ya se hizo sentir en la mañana y otra es posible que llegue en horas de la tarde, con epicentro en el centro, sur y este de la Región Oriental.

Los departamentos de Asunción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y parte del Chaco figuran en la lista de zonas bajo riesgo de fenómenos de tiempo severo.

A la espera de que el clima conceda una tregua, el calendario deportivo aguarda en suspenso. Si el cielo lo permite, algunas disciplinas retomarán acción en la tarde; de lo contrario, Asunción seguirá siendo una capital sitiada por la lluvia.

Colombiano Peña se adueña de marcha

El colombiano Miguel Peña ganó la marcha masculina a 20 kilómetros (km) correspondiente al atletismo de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Peña con crono de 1:23:06.10 aventajó en dura porfía al ecuatoriano Saul Wamputsrik quien registró 1:23:51.38 para llevarse la primera corona disputada en la jornada.

Con el metal bronceado se quedó el mexicano Brandom Pérez con crono de 1:24:48.51.

Atletismo colombiano defiende liderazgo

Con tres medallas de oro y una de bronce, el atletismo colombiano defiende hoy su liderazgo en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, cuando se disputan seis finales y concluye el decatlón masculino.

Este martes la afición aguarda con expectación la entrega de las preseas en la marcha, el salto de longitud, la bala, los 100 metros y el decatlón, todas entre los hombres, además de los 800 y el hectómetro de las mujeres.

En la jornada del lunes, la representación de Colombia consiguió los cetros de la jabalinista Valentina Barrios, la saltadora de largo Natalia Linares y el corredor Pedro Marín en los cinco mil metros, a los que se sumó el metal bronceado de Natalia Pulido en la marcha de 20 kilómetros.

Los tres campeones de la nación sudamericana implantaron récords para la cita, Barrios y Linares de 60.16 y 6.92 metros, respectivamente, y Marín de 14:11.50 minutos.

También destacaron México, con un metal dorado, tres plateados y dos bronceados, Cuba (1-3-1), Brasil (1-0-2), Canadá (1-0-0) y Paraguay (1-0-0).

La corona mexicana la conquistó la marchista Karla Serrano, la cubana correspondió a la discóbola Alejandra Mesa, la brasileña al relevo mixto 4×400 metros, la canadiense a la fondista Jadyn Keeler en los 10 mil y la paraguaya al jabalinista Lars Flaming.

