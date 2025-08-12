Chile ratifica liderazgo en remo de Juegos Panamericanos Junior

Compartir

Asunción/Prensa Latina

El bote de Chile se alzó este lunes con la presea de oro en el cuatro sin timonel masculino para ratificar a su país al frente del medallero de remos en los II Juegos Panamericanos Junior, que se celebran aquí.

Los chilenos Pedro Labatut, Bastián López, Benjamín Menjiba y Rodrigo Paz cubrieron el trayecto en 6:19.29 minutos y dejaron en plata y bronces, respectivamente, a las embarcaciones de Argentina (6:22.91) y Brasil (6:32.41).

Fuera de podio quedaron en la Bahía de Asunción los botes de Cuba (6:33.86) y los anfitriones paraguayos (6:43.07), según reporta el sitio web oficial de la cita multideportiva juvenil.

Chile comanda la tabla de posiciones del remo con balance de cuatro títulos y dos metales de plata, secundado por Paraguay (1-2-0) y Brasil (1-1-2), únicos que han logrado coronas en los Juegos.

EEUU hizo 1-2 en Rifle a 10 m (f)

Estados Unidos hizo el 1-2 en la final de rifle de aire a 10 metros para damas en los II Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025.

Isabella Baldwin y Elijah Spencer fueron las mejores en el polígono de tiro capitalino, donde encabezaron la competencia con 249.0 y 247.8 Puntos, respectivamente.

En tanto, el bronce recayó en la argentina María OBlán, con 225.4 unidades.

