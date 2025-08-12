Página de inicio » Deportes » Chile ratifica liderazgo en remo de Juegos Panamericanos Junior

Chile ratifica liderazgo en remo de Juegos Panamericanos Junior

Administraador 12 agosto, 2025 Deportes Comentarios desactivados en Chile ratifica liderazgo en remo de Juegos Panamericanos Junior 271 Vistas

Asunción/Prensa Latina

El bote de Chile se alzó este lunes con la presea de oro en el cuatro sin timonel masculino para ratificar a su país al frente del medallero de remos en los II Juegos Panamericanos Junior, que se celebran aquí.

Los chilenos Pedro Labatut, Bastián López, Benjamín Menjiba y Rodrigo Paz cubrieron el trayecto en 6:19.29 minutos y dejaron en plata y bronces, respectivamente, a las embarcaciones de Argentina (6:22.91) y Brasil (6:32.41).

Fuera de podio quedaron en la Bahía de Asunción los botes de Cuba (6:33.86) y los anfitriones paraguayos (6:43.07), según reporta el sitio web oficial de la cita multideportiva juvenil.

Chile comanda la tabla de posiciones del remo con balance de cuatro títulos y dos metales de plata, secundado por Paraguay (1-2-0) y Brasil (1-1-2), únicos que han logrado coronas en los Juegos.

EEUU hizo 1-2 en Rifle a 10 m (f)

Estados Unidos hizo el 1-2 en la final de rifle de aire a 10 metros para damas en los II Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025.

Isabella Baldwin y Elijah Spencer fueron las mejores en el polígono de tiro capitalino, donde encabezaron la competencia con 249.0 y 247.8 Puntos, respectivamente.

En tanto, el bronce recayó en la argentina María OBlán, con 225.4 unidades.

