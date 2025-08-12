Yamil Bukele busca ser presidente de la FESFUT

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, hizo oficial su decisión de postularse como candidato para la presidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

Vía redes sociales, el actual presidente del INDES y de la Federación Salvadoreña de Baloncesto (FESABAL), confirmó su interés por ser presidente del ente rector del fútbol profesiona en El Salvador, tras “convivir” durante “meses” al interior de la estructura de fútbol nacional.

“Luego de meses de convivencia al interior de la estructura del fútbol nacional, de la oportunidad que se nos dio para apoyarlo en general y entendiendo lo que representa para la población (…). He decidido postularme a la presidencia del comité ejecutivo de la federación salvadoreña”, destaca la misiva que compartió el funcionario en X (antes Twitter).

De acuerdo a Bukele, la decisión fue tomada de forma consciente al ser conocedor los retos que demanda el fútbol salvadoreño en el área administrativa y la estructura deportiva. Además, se da luego de conversar con su familia detenidamente, dijo el postulante.

“Hemos sido parte del proceso, respetando cada instancia. Durante todo este tiempo hemos escuchado a sectores como aficionados, periodistas, empresarios, miembros votantes del fútbol, entrenadores, jugadores, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, siendo vigilantes y observadores e, incluso, viviendo la actualidad en general del fútbol y creo que coincidimos en que hay mucho trabajo por hacer y tiempo perdido que recuperar”, destaca el presidente del INDES.

Bukele aseguró que, de ser electo, se compromete a dar en todo momento lo mejor de sí, “solo les pido recordar que todo lo digno de lograr, lleva un esfuerzo, y necesita tiempo para lograrse”, acotó.

El funcionario se someterá a los requerimientos establecidos en los estatutos de la FESFUT y la respectiva reglamentación internacional.

La decisión de correr por la presidencia del Comité Ejecutivo de la FESFUT, tiene como precedente el ultimátum de la FIFA a la federación en julio de 2022, cuando Bukele anunció que impondría una comisión normalizadora en la federación. En aquella fecha, Bukele intentó controlar los destinos de la FESFUT, pero fue parado por la FIFA.

Por último, Bukele enfatizó que: “pierde quien no lo intenta y de nuestra parte haremos todo lo necesario para lograr los objetivos que como salvadoreños deseamos”.

