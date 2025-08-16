Presidenta de México calificó de histórica reunión en Guatemala

Compartir

Ciudad de Guatemala/Prensa Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este viernes de histórica la reunión de trabajo sostenida con su par de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la cual abordaron importantes temas bilaterales.

En conferencia de prensa desde el municipio de Flores, departamento de Petén, al término de hora y media de diálogo, la mandataria explicó que llegó como una hermana de causa, “convencida de que nuestras naciones caminan por sendas paralelas”.

Junto al jefe de Estado chapín, consideró que son administraciones cercanas al pueblo, decididas a erradicar la corrupción, a proteger los derechos humanos y a defender la dignidad de quienes más lo necesitan.

Reconoció y aplaudió el compromiso de Arévalo con la transparencia, su valentía para enfrentar los retos que impone la historia y su empeño en gobernar con la mirada puesta en el pueblo y no en los privilegios.

En usted, subrayó Sheinbaum, Guatemala tiene un líder que honra la democracia y que abre caminos de esperanza. Sabemos que el poder no vale nada si no se pone al servicio de la gente, remarcó.

Somos gobiernos que escuchan, que caminan con la gente, que defienden a las y los trabajadores, a las comunidades indígenas, a las mujeres, a la niñez, a quienes han vivido demasiado tiempo en el olvido, describió.

Nuestra relación bilateral es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay voluntad política, respeto mutuo y amor por el pueblo, expuso la presidenta.

México y Guatemala no sólo comparten una frontera, también familias, costumbres, mercados, caminos, ríos y sueños, recordó.

Lo que ocurre de un lado repercute en el otro y por eso nuestra cooperación no es una opción, sino un deber fraterno, reflexionó.

En esta visita reafirmamos compromisos concretos en seguridad para que nuestras fronteras sean espacios de paz donde se proteja a las personas y se combate el crimen que atenta contra su bienestar, insistió la mandataria.

Mencionó el tema de infraestructura ferroviaria, con el impulso de proyectos que conecten las economías y fortalezcan el comercio, el turismo y la integración regional.

Incluyó la energía, con soluciones limpias y sustentables que permitan crecer sin comprometer el futuro de las futuras generaciones.

Además, el medio ambiente, “unidos en la defensa de la riqueza natural que compartimos desde los bosques y selvas hasta ríos y lagos”.

Sumó la cooperación para el desarrollo de la frontera común y de ambos países, “que nos hará más prósperos con polos de desarrollo para el bienestar”.

Sheinbaum trajo a colación al poeta uruguayo Mario Benedetti, porque como este dijo “el sur también existe”.

