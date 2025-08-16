Cumbre en Alaska entre Trump y Putin centra mirada mundial

Compartir

Anchorage, EEUU/Prensa Latina

Sin ofrecer declaraciones previas, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, comenzaron este viernres en Alaska una esperada cumbre que centra las miradas de la comunidad internacional.

Sentados, Trump, a la derecha, y Putin, a la izquierda, con un fondo azul en el que se lee ‘Alaska 2025’ y un cartel que decía ‘Buscando la paz’ (o En busca de la paz), arrancó la reunión que en la última semana mantuvo elevada las apuestas, aunque en un momento la Casa Blanca llegó a moderar sus expectativas.

No obstante, cuando pasadas las 3:13 pm, hora local del Este, los mandatarios avanzaron por la pista, se detuvieron y se saludaron de forma aparentemente cordial, sin intérpretes y caminando sobre la alfombra roja hasta llegar a la limusina del anfitrión que compartió con su homólogo visitante, la sensación fue atmósfera distendida.

Al arribar al lugar del encuentro en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, los periodistas intentaron robar alguna exclusiva, pero tanto Trump como Putin declinaron comentarios.

El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff y un traductor se sentaron junto a Trump, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el asesor de política rusa, Yuri Ushakov, y un traductor lo hicieron junto a Putin.

Antes de la arrancada de la reunión, algunos trascendidos en medios rusos señalaron que las conversaciones no se limitarían solo a Ucrania y que tratarían el tema de la seguridad estratégica global.

Por su parte, la Casa Blanca anunció que los planes para que Putin y Trump se reunieran a solas cambiaron incluyendo a los asesores de ambas partes.

A bordo del Air Force One, declaró a los periodistas que no negociaría un acuerdo “en nombre de Ucrania”, sino que su objetivo era lograr que su homólogo ruso se sentara a la mesa de negociaciones. Tampoco prometió garantías de seguridad para Ucrania como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra.

Trump dijo igualmente que se retiraría si la reunión con Putin no salía bien. «De cara al futuro, ¿cuál es su sensación inicial? ¿Qué opina de lo que obtendrá de esto?», le preguntó un periodista de Fox News al mandatario estadounidense.

«Creo que nos va a ir muy bien (…) Vamos a reunirnos con el presidente Putin en Alaska, y creo que va a salir muy bien», enfatizó al insistir: «Y si no, me iré a casa rápidamente».

Trump y Putin dialogaron frente a frente por última vez en junio de 2019 en Osaka, Japón, durante su primer mandato, pero han mantenido varias conversaciones telefónicas desde que el republicano regresó el 20 de enero a la Casa Blanca.

