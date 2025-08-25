FMS pide a ministra de Educación resolver deserción escolar provocada por cierre de escuelas 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), Idalia Zúniga, hizo un llamado a la ministra de Educación, capitana Karla Trigueros, que le ponga más seriedad a conocer de la realidad de las escuelas públicas, y explicar cómo resolverá la deserción escolar debido a tantos cierres de escuelas.

“Queremos que la ministra explique cómo se va a resolver el rezago educativo y mejorar la calidad educativa, lo de los lunes cívicos no es nada nuevo, eso ya se tiene normado desde hace mucho tiempo, al igual que la semana cívica, durante el mes de la Independencia Patria”, dijo la dirigente gremial.

La maestra Idalia Zúniga calificó como “cortina de humo” las disposiciones dadas en los memorándums por la ministra Trigueros, para ocultar que en el país se está privatizando la salud, así se desvía la atención de la población hacia otros temas de menos interés nacional.

Zúniga destacó que desde la entrada de Nayib Bukele al gobierno, se han tenido retrocesos graves en el área educativa y recortes en el presupuesto de Educación.

A principios de este año el FMS denunció el cierre de escuelas. De 5,150 centros escolares, 72 de ellos fueron cerrados en el mes de febrero, específicamente en los lugares más pobres del país, cantones y caseríos recónditos de la zona rural.

A criterio de la secretaria general del FMS, el gobierno de Bukele está dando un mensaje claro de temor, al poner como ministra a una capitana. En los centros escolares públicos asiste la mayor cantidad de niños en pobreza, y los capturados por el régimen de excepción son personas de escasos recursos económicos, muchos de estos menores tienen a sus padres o algún familiar capturados, por lo tanto, hay una afectación a la psiquis de estos niños, al ver que a su escuela llega un militar.

Asimismo, denunció que la ministra de Educación está poniendo en riesgo a los menores de edad, debido al primer memorándum donde ordenaba a los directores que los alumnos debían llegar con el uniforme y zapatos limpios, corte de cabello adecuado, muchos estudiantes fueron regresados de los centros escolares por algún que no cumplían.

“Los padres o madres de familia cuando van al trabajo pasan dejando a sus hijos a la escuela, pero si el director no lo recibió y lo envió a su casa, el responsable es el director si le llega a pasar algo a estos menores de edad. El corte de cabello y llevar el uniforme limpio ya está en los manuales de convivencia de los centros escolares públicos, son ejercicios que se hacen a diario, de supervisar el ingreso de los estudiantes”, sostuvo.

La dirigente gremial externó que en el país ha aumentado el índice de pobreza, en las zonas rurales hay niños quienes deben caminar descalzos para no dañar sus zapatos, hay un video en redes sociales donde un estudiante al interior de un huacal se atraviesa el río, este estudiante cómo va a llegar bien uniformado, por eso es importante conocer la realidad del país.

Lunes cívico

A partir del 1 de septiembre y todos los lunes del año escolar se llevará a cabo un acto cívico, de acuerdo a un segundo memorándum difundido por la ministra de Educación, el cual se desarrollará durante la primera media hora de la jornada de clases e incluirá la formación en orden y disciplina, ingreso del Pabellón Nacional, entonación del Himno Nacional, Oración a la Bandera Salvadoreña.

Además, la ponencia a cargo de un estudiante sobre un personaje ilustre de El Salvador o un hecho histórico relevante; y el retiro del Pabellón Nacional, sin embargo, el FMS afirmó que estas disposiciones no son nuevas, ya se hacían desde hace muchos años.

