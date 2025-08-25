“Lo primero que tenemos que hacer es trabajar unidos”, propone Marcela Villatoro

Compartir

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, sostuvo que el país necesita de unidad para hacerle frente a los gobernantes que hoy están, y que buscan perpetuarse en el poder. Pese a las reformas a la Constitución de la República “la esperanza” aún no se ha perdido, manifestó Villatoro en el espacio de entrevista Encuentro con Julio Villagrán.

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, dijo en el espacio de entrevista que existe un dicho: “el que se cansa, pierde”, “lo que no tenemos que hacer nosotros es cansarnos, aquí nadie ha perdido la esperanza, yo creo que todos la tenemos clara y todos la mantenemos”. Esto en referencia a las reformas a la Constitución de la República aprobadas el 31 de julio, las que avalan la reelección presidencial indefinida y extiende el periodo presidencial a 6 años.

“Lo que sí murió es la forma de hacer democracia, porque al momento de hacer estas reformas constitucionales, prácticamente lo que están haciendo es dejando todo el poder bajo el servicio de un partido político y es obvio que ellos tienen secuestradas todas las instituciones: la Presidencia, la Asamblea legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y muchas personas creen que por eso, es que nosotros debemos de sentirnos como que ya no hay nada que hacer”, añadió Villatoro.

Y es todo lo contrario, comentó, pues “ese es el primer paso para saber qué es lo que tenemos que hacer y lo primero que tenemos que hacer es trabajar unidos, eso es lo que nos falta a todos aquellos que no estamos de acuerdo en la forma como se está el país. ¿por qué unidos?, porque solo así vamos a ser fuertes”.

Actualmente, ARENA, según dijo Villatoro, trabaja en los perfiles de los candidatos de diputados y de alcaldes para las elecciones de 2027.

“Estos perfiles eventualmente, ya cuando todas las cosas estén consolidadas, lo daremos a conocer, pero nosotros ya estamos trabajando esto y no de ahorita, ya de meses”, reveló la diputada opositora.

Sobre las posibilidades de que compita como candidata a la Presidencia, Villatoro respondió: “Nosotros estamos en nuestro trabajo, el que nos ha delegado las personas y en eso estamos enfocadas. No sé que va a pasar con los años, lo que sí puedo decir es que el día de ahora, nosotros estamos trabajando por lo que la gente nos eligió».

«Tenemos claro el panorama político que hay en el país y la claridad política nos dice que la única forma como todo puede cambiar en este país, es comenzando por la Asamblea Legislativa. Porque la Asamblea y el secuestro de esta es el que no permite que las leyes que nosotros presentamos para el beneficio de la gente sean reales porque ellos lo bloquean”, concluyó la diputada opositora.

