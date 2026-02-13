Cualquier candidatura expuesta “carece de validez institucional”: Comisión Electoral de ARENA

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión Electoral Nacional (CEN) de ARENA exhortó a sus liderazgos emergentes a actuar con prudencia y respeto al calendario interno, advirtiendo que las autoproclamaciones prematuras y anuncios fuera de los canales oficiales carecen de validez institucional.

Recientemente, la alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, del partido ARENA, confirmó que tiene la intención de postularse nuevamente al cargo en las elecciones municipales de 2027 bajo la bandera de ARENA. De los funcionarios que ARENA tiene ha sido la primera en confirmar que buscará su reelección.

A través de un comunicado, la CEN de ARENA señaló que el proceso de elección interna “inicia única y exclusivamente” con la Convocatoria Oficial, por lo tanto, cualquier anuncio realizado “carece de validez institucional y vulnera el principio de igualdad de condiciones para todos los hermanos areneros”.

“El verdadero liderazgo se demuestra con disciplina y respeto al momento correcto”, consideró la CEN; en ese sentido, advirtió que todas las acciones que intenten forzar los tiempos o saltarse los canales oficiales “serán tomadas en cuenta al momento de evaluar la idoneidad de los aspirantes, así como también podría conllevar sanciones éticas por parte de los Organismos Disciplinarios”.

La CEN llamó “a la prudencia” e invitó a los “liderazgos emergentes” a canalizar su entusiasmo de manera constructiva, fortaleciendo las estructuras territoriales y esperando los canales de comunicación oficiales para formalizar sus legítimas aspiraciones.

