San Francisco Angulo denuncia que CYEEMSAL intenta ingresar maquinaria a la zona

La Comunidad de San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente, denuncia que delegados de la empresa CYEEMSAL intentan ingresar la maquinaria que se encuentra en la entrada de la comunidad a la zona donde se pretende construir el relleno sanitario.

Durante la mañana de este viernes, la comunidad lanzó una alerta en redes sociales y a medios de comunicación, ya que la empresa estaba movilizando la maquinaria que se encontraba al inicio de la comunidad.

La comunidad se lo ha impedido de momento y se ha plantado al inicio de la comunidad para evitar el ingreso de la maquinaria. La pluma no se ha bajado ya que no pretenden coartar el derecho de la libertad de circulación. “Cualquier persona puede entrar o salir”, informó René Alfaro, miembro de la comunidad.

Lo único que no están dispuestos a dejar ingresar es a la maquinaria pesada que destruirá el territorio. La empresa CYEEMSAL y la Asociación de Municipios Los Nonualcos han continuado con las obras, incluso, ha generado amenazas e intimidaciones contra la gente de la comunidad.

René Alfaro, miembro de la Comunidad San Francisco Angulo, señala que realizar el relleno sanitario sería devastador para la zona. «Nosotros luchamos por la vida, por la salud, por el medio ambiente, por la salud de nuestros niños y ancianos”.

Hasta el cierre de esta nota, la comunidad permanece en la zona para evitar que la maquinaria ingrese.

(Foto: Radio Tehuacán)

