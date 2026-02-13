Comunidades de Cabañas y San Vicente refuerzan la lucha ambiental con la visita de Max Lucks

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones sociales y medioambientales de Cabañas y San Vicente se reunieron con el diputado alemán, Max Lucks, para abordar la problemática medioambiental que se vive en El Salvador y conocer de primera mano los relatos de los afectados.

Lucks, tras concluir la jornada de socialización, dijo a Diario Co Latino que los temas abordados fueron diversos; hablaron sobre el medioambiente, la división de tierras y el futuro de la minería en el país.

“Lo que fue interesante es que ellos tienen mucha esperanza”, comentó Lucks a voz de su traductora. Espera que El Salvador tome un buen camino para el progreso y que tenga incluso más cooperación con Europa.

Señaló que como político del Partido Verde se emocionó de ver “tanta gente activa y trabajando por el medioambiente y la naturaleza”, ya que el futuro del clima y el medioambiente “lo protegemos solo juntos”.

Destacó que El Salvador estuvo en un “momento maravilloso” cuando se prohibió la minería metálica, algo por lo cual los salvadoreños podrían sentirse orgullosos; sin embargo, con el gobierno de Bukele se reactivó la minería.

Lucks aclaró que su visita no es para hacer injerencia en el país, como otros gobiernos lo han hecho, como Estados Unidos o China. “Venimos a entender, a escucharlos, a comprender un poco la situación” de las organizaciones y de las comunidades, sostuvo.

Sobre la información que recabaron en la socialización, señaló que la trasladarán al Parlamento alemán y a la sociedad para realizar iniciativas parlamentarias. Señaló que El Salvador ha hecho mucho progreso y, si quiere continuar con lo que ha iniciado, no se puede ignorar los derechos humanos, el Estado de derecho y la protección de las bases fundamentales de la vivencia como el medioambiente y los recursos naturales.

Peter Nataren, miembro de ADES Santa Marta, señaló que fue gratificante recibir la visita de la delegación alemana, pues fue un espacio de diálogo junto a las organizaciones que luchan en los territorios del por la defensa del agua, de la tierra y la prohibición de la minería metálica en El Salvador.

Fermín Meléndez, presidente de Milpa El Salvador, señaló que el encuentro fue muy significativo y gratificante, pues “se nos ha permitido estar con organizaciones que están en la misma dinámica en defensa de los territorios y de la vida; por ende, nos sentimos mucho más comprometidos y comprometidas con este tema”.

Tras el encuentro, se lleva al territorio “más confianza e inspiración” para “poder seguir defendiendo derechos que lamentablemente sabemos que desde el Estado no hay garantías para esto. Somos las organizaciones que estamos haciéndole frente a estos flagelos, en este caso, los megaproyectos que vienen a dañar la vida, a dañar nuestros territorios, a cambiar toda la dinámica cotidiana de las comunidades”, puntualizó.

Meléndez agradeció al diputado alemán por haberlos escuchado ya que sirvió de ejercicio para que las organizaciones pudieran liberar las palabras, “que a veces nos limita el mismo Estado”. Así también, para que la delegación se lleve la percepción real de lo que ocurre en los diferentes territorios.

Patrocinio Dubón, del Movimiento por la Tierra de Tecoluca, agregó que las comunidades enfrentan una batalla colectiva y este encuentro inspira para seguir la lucha. “Ha sido de fortaleza, de inspiración para seguir luchando, seguir resistiendo en el territorio, pero también para seguir transmitiendo a nivel nacional e internacional la denuncia justa por la defensa de la vida, por la salud y por un medioambiente saludable”.

Lila Alvarenga, representante de la Comunidad Santa Marta y ADES, consideró que el hecho de que las organizaciones y comunidades se hayan reunido en Cabañas es un gran paso para la lucha social.

“Para todos y todas es conocida la situación que vivimos en nuestro país y que es necesario dar a conocer las diferentes problemáticas que nos unen a todas las organizaciones sociales y las comunidades, porque están siendo afectadas directamente a nuestra vida y nuestro ambiente con todos los megaproyectos extractivistas”, comentó.

“El que nosotros y nosotras nos hayamos juntado acá significa mucho, nos da fuerza y fortaleza para continuar juntos y juntas luchando por la vida”, agregó Alvarenga, quien también agradeció a la delegación alemana porque es importante dar a conocer la problemática que se vive en El Salvador.

“Lamentablemente, fuera de nuestro país se conoce lo bonito que tiene el país, pero todas las necesidades y problemática que viven nuestras comunidades no se conoce”, por ello “es importante que en estos espacios se retome esa información para que se dé a conocer a todo el mundo”.

Alvarenga habló sobre lo “complicado” que es trabajar en los territorios con la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por el oficialismo para quitar el 30 % de la ayuda internacional que reciben las organizaciones no gubernamentales en concepto de donaciones. “Viene a obstaculizar nuestro trabajo, pero necesitamos no bajar la guardia y continuar haciendo trabajo que es lo importante, que nos toca hoy en día”.

Jonathan Méndez, del movimiento ciudadano “Todos Somos El Espino”, destacó que la jornada de socialización fue productiva y expresaron sus preocupaciones al parlamentario europeo.

“Sabemos que hay una depredación ambiental muy fuerte. En el caso de El Espino hemos solicitado el diálogo (en la Asamblea, embajada y PDDH); hemos buscado alternativas para que se escuche esa voz de los animales y de los árboles. Las personas que hoy estamos aquí estamos preocupados porque nuestra casa común está siendo destruida y queremos solicitar que pare tanto la criminalización a personas defensoras como la depredación ambiental”.

Méndez también habló sobre la lucha social y la situación del país. “Hay compañeros y compañeras que han sido exiliados por la situación que vive el país; nosotros estamos de pie diciéndoles que cuidemos el medioambiente, protejamos la vida, la dignidad, porque es nuestra responsabilidad y las futuras generaciones van a agradecer esta lucha que hacemos y no nos vamos a rendir”.

La lucha y la resistencia “es un compromiso que tenemos a pesar de la represión; estamos aquí porque es nuestra tierra, es nuestro planeta, es nuestro país. Queremos que el medioambiente pueda ser protegido. La ciencia es clara, en el caso de El Espino, la destrucción de estas ocho manzanas va a ocasionar más inundaciones. Las inversiones que va a hacer el Gobierno van a ser mayores en la reconstrucción de todos los daños que va a ocasionar en la capital”.

Además, Göyak Akbulut y Max Lucks, diputados del Parlamento Federal de Alemania, sostuvieron un encuentro con líderes de organizaciones sociales y de derechos humanos, en la Casa Comunitaria Obispos Medardo y Abelina Gómez, para conocer de cerca las luchas que hacen en el territorio.

Por más de una semana, los parlamentarios estuvieron en el país reuniéndose con líderes sociales, ambientales y de derechos humanos, se prevé que este viernes vuelvan a Alemania con toda la información que recabaron.

Gökay Akbulut pertenece al partido político Die Linke, es una científica social y política y ha sido portavoz de su grupo parlamentario en temas de mujeres, migración, familia y compromiso cívico. Max Lucks es miembro del partido alemán Alianza 90/Los Verdes. Ha trabajado en la Comisión de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del Parlamento alemán.

