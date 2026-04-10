“No lo hemos tocado hasta el momento»: Ernesto Castro sobre firmas presentadas para derogar Ley Minera

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya

Las firmas que presentó la iglesia católica a la Asamblea Legislativa para derogar la Ley General de Minería Metálica no han sido estudiadas por el Legislativo, así lo confirmó el presidente del Legislativo, Ernesto Castro.

Es de recordar que la iglesia católica presentó a la Asamblea Legislativa en marzo de 2025, 150 mil firmas de ciudadanos que mostraban su preocupación por el tema de la reactivación de los proyectos mineros en los territorios.

Ayer, Diario Co Latino le consultó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sobre el fin que tuvieron las firmas presentadas por la iglesia. «No. Creo que están allí. Nosotros hemos sido claros en este tema, es algo que no lo hemos tocado hasta el momento».

La iglesia católica ha reiterado el llamado a los legisladores para derogar la Ley de Minería ya que su ejecución con los proyectos mineros podría significar muerte a los ecosistemas y a la vida de la propia población.

Sobre las declaraciones, el presidente de la Asamblea Legislativa señaló que «ellos están en todo su derecho de hacer ese llamado y tener esa postura. Pero nosotros no hemos movido nada».

Por lo que, se prevé que las firmas sean engavetadas junto con las otras iniciativas de leyes que han presentado diversos sectores.

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