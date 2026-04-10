FDIM denuncia y condena escalada de violencia en Medio Oriente

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Federación Democrática Internacional de Mujeres condenó enérgicamente lo que calificó como “crímenes de lesa humanidad” en Medio Oriente y responsabilizó directamente a los gobiernos encabezados por el expresidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, según un pronunciamiento difundido públicamente por la organización internacional.

En su declaración, la FDIM expresó “profunda indignación y tristeza” por lo que describió como una escalada de violencia contra la población civil en Palestina, Líbano e Irán, y exigió el cese inmediato de las hostilidades en la región.

El documento sostiene que los ataques han provocado miles de víctimas mortales y heridos, afectando principalmente a mujeres, niñas y niños, y denuncia lo que considera agresiones militares con impactos humanitarios graves. La organización también expresó alarma por declaraciones atribuidas a Trump que, según la FDIM, representarían amenazas contra poblaciones enteras.

Asimismo, la federación señaló que los ataques reportados contra centros civiles —incluyendo instalaciones educativas— constituyen hechos particularmente preocupantes desde la perspectiva del derecho internacional humanitario.

Llamado urgente al alto el fuego

En su posicionamiento, la FDIM exigió “el cese al fuego incondicional e inmediato en todo el Medio Oriente”, así como el retiro de tropas israelíes de territorios en disputa. La organización también pidió que se respeten las normas internacionales destinadas a proteger a la población civil durante conflictos armados.

Además, el pronunciamiento insiste en que la continuidad de las operaciones militares agrava la crisis humanitaria en la región y aumenta los riesgos para la estabilidad internacional.

La federación sostuvo que la comunidad internacional debe intervenir con urgencia para evitar una mayor escalada del conflicto.

Petición al Consejo de Seguridad de la ONU

El comunicado incluye un llamado directo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al que la FDIM instó a asumir lo que calificó como “responsabilidades morales y legales” frente a la situación.

Según la organización, ese organismo debe adoptar medidas urgentes orientadas a detener los ataques y garantizar la protección de la población civil en las zonas afectadas por los enfrentamientos.

En particular, el documento subraya la necesidad de mecanismos internacionales que aseguren el cumplimiento del derecho internacional humanitario y eviten nuevas víctimas entre sectores vulnerables.

Solidaridad con los pueblos afectados

La FDIM también expresó su solidaridad con las poblaciones de Palestina, Líbano e Irán, señalando que organizaciones sociales y movimientos progresistas en distintas partes del mundo mantienen seguimiento de la situación.

El comunicado afirma que estos conflictos tienen consecuencias humanitarias profundas y reiteró la necesidad de soluciones políticas que prioricen la protección de la vida y la estabilidad regional.

Finalmente, la organización reiteró su llamado a la comunidad internacional para promover un alto el fuego inmediato y abrir espacios de diálogo que permitan reducir la violencia en Medio Oriente.

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