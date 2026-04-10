Cardoza busca reelección y PCN apuesta por dos diputados en Chalatenango

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, confirmó que participará en las elecciones internas de su partido para buscar la reelección en la Asamblea Legislativa por Chalatenango. Señaló que dependerá del aval de las bases, pero aseguró que su trabajo en el territorio le respalda para continuar un nuevo periodo.

El legislador se auto consideró como alguien que trabaja “fuertemente” en el territorio. “Yo de verdad en mi historia nunca he visto a alguien que trabaje fuertemente como lo hago yo en el campo, con los agricultores, con los jóvenes, con las madres de familia, con los niños, con todas las juventudes”, consideró.

Cardoza destacó que el PCN pretende obtener dos diputados en Chalatenango para la legislatura 2027-2030. Para ello, además de su candidatura, perfiló a Bryan Galdámez, un joven abogado y empresario chalateco, como parte de la planilla.

El legislador subrayó que su labor con agricultores, jóvenes y familias lo convierte en un referente en el departamento. Aunque el partido ya convocó a internas, aún no ha detallado los cargos ni la fecha de realización del proceso.

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