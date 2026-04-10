Qalibaf insiste en dos condiciones para las conversaciones entre Irán y Estados Unidos

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TEHERÁN/Tasnim

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, destacó las condiciones previas clave que deben cumplirse antes de que puedan comenzar las próximas negociaciones entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Pakistán.

En una publicación en su cuenta X este viernes, Qalibaf hizo hincapié en que dos medidas cruciales acordadas por ambas partes siguen sin cumplirse: un alto el fuego en el Líbano y la liberación de los activos congelados de Irán.

“Dos de las medidas acordadas mutuamente entre las partes aún no se han implementado: un alto el fuego en el Líbano y la liberación de los activos iraníes bloqueados antes del inicio de las negociaciones”, subrayó Qalibaf.

“Estos dos puntos deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones”, declaró el presidente del Parlamento iraní.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron una campaña militar a gran escala y sin provocación alguna contra Irán tras el asesinato del entonces líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, junto con varios altos mandos militares y civiles el 28 de febrero.

En represalia, las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron ataques contra posiciones estadounidenses e israelíes en la región, demostrando su capacidad de contraataque eficaz. A pesar de las expectativas iniciales de los atacantes de una victoria rápida, la respuesta iraní resultó contundente, infligiendo graves daños a los recursos militares de Estados Unidos e Israel, al tiempo que fortaleció la unidad y la resistencia de la nación.

Si bien el presidente estadounidense había emitido un ultimátum, la mediación pakistaní facilitó un acuerdo para un alto el fuego de dos semanas durante el cual se llevarían a cabo negociaciones en Islamabad. Irán propuso un plan de diez puntos como base para las conversaciones, buscando condiciones como la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región, el levantamiento de las sanciones y el establecimiento del control sobre el estrecho de Ormuz.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán subrayó el 8 de abril que la agresión supuso una victoria histórica para Irán, obligando a Estados Unidos a aceptar los términos de la negociación, incluido un plan de no agresión garantizada y el cese de las hostilidades.

Irán ha recalcado que las negociaciones no significarían el fin del conflicto, sino más bien una extensión del campo de batalla a los esfuerzos diplomáticos, con una clara postura de desconfianza hacia Estados Unidos.

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