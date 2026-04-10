¿Quiénes son las fuentes principales en la reciente investigación de El Faro y PBS Frontline?

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David Alfaro

El documental The Deal: Trump, Bukele & the Gangs of El Salvador, producido por PBS Frontline y El Faro, expone testimonios de funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos que investigaron el presunto acuerdo entre el gobierno de Nayib Bukele y estructuras de pandillas.

¿Quiénes hablan y qué dicen?

👤 Daniel Brunner (ex-FBI):

Señala que El Salvador bloqueó extradiciones clave de líderes de la MS-13, debilitando investigaciones internacionales.

👤 Juan Gonzalez (exasesor de seguridad):

Describe una especie de “tregua” que permitió operar a cabecillas a cambio de reducción de homicidios.

👤 William Barr (exfiscal general):

Impulsó la Task Force Vulcan para capturar líderes de la MS-13 a nivel internacional.

👤 Marco Rubio (secretario de Estado):

Participó en negociaciones con El Salvador que incluyeron el uso del CECOT y el posible retorno de pandilleros detenidos en EE.UU.

Hallazgo central:

Funcionarios estadounidenses coinciden en que decisiones del gobierno salvadoreño afectaron procesos judiciales, extradiciones y estrategias contra el crimen organizado.

La investigación también recoge aportes de periodistas de El Faro y fuentes dentro del Departamento de Justicia, HSI y la embajada de EE.UU., muchas bajo anonimato.

Conclusión:

El documental reabre el debate sobre seguridad, transparencia y posibles acuerdos entre el poder político y las pandillas en El Salvador.

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