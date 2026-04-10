¿Quiénes son las fuentes principales en la reciente investigación de El Faro y PBS Frontline?

David Alfaro
El documental The Deal: Trump, Bukele & the Gangs of El Salvador, producido por PBS Frontline y El Faro, expone testimonios de funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos que investigaron el presunto acuerdo entre el gobierno de Nayib Bukele y estructuras de pandillas.
¿Quiénes hablan y qué dicen?
👤 Daniel Brunner (ex-FBI):
Señala que El Salvador bloqueó extradiciones clave de líderes de la MS-13, debilitando investigaciones internacionales.
👤 Juan Gonzalez (exasesor de seguridad):
Describe una especie de “tregua” que permitió operar a cabecillas a cambio de reducción de homicidios.
👤 William Barr (exfiscal general):
Impulsó la Task Force Vulcan para capturar líderes de la MS-13 a nivel internacional.
👤 Marco Rubio (secretario de Estado):
Participó en negociaciones con El Salvador que incluyeron el uso del CECOT y el posible retorno de pandilleros detenidos en EE.UU.
Hallazgo central:
Funcionarios estadounidenses coinciden en que decisiones del gobierno salvadoreño afectaron procesos judiciales, extradiciones y estrategias contra el crimen organizado.
La investigación también recoge aportes de periodistas de El Faro y fuentes dentro del Departamento de Justicia, HSI y la embajada de EE.UU., muchas bajo anonimato.
Conclusión:
El documental reabre el debate sobre seguridad, transparencia y posibles acuerdos entre el poder político y las pandillas en El Salvador.