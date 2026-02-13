Representantes alemanes recorren El Espino para evaluar situación ambiental

Compartir

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino

Colaborador

El diputado del Parlamento Federal de Alemania, Max Lucks, participó en una gira territorial en bicicleta organizada por el Movimiento Todos Somos El Espino para conocer de primera mano las preocupaciones ambientales relacionadas con el denominado “pulmón” del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), donde se proyecta la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

La actividad inició en la entrada principal del Parque Bicentenario. Durante el recorrido se realizó una parada breve en el sector conocido como “El Principito”, para posteriormente continuar hacia las inmediaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

Lucks, junto a la también diputada del Parlamento Federal de Alemania Göyak Akbulut, desarrolla una gira que incluye encuentros y acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil salvadoreña.

El Movimiento Somos El Espino agradeció la visita y el acompañamiento del parlamentario.

“Hacemos un esfuerzo muy importante en la defensa de este lugar, que significa fuente de vida, fuente de agua, fuente de oxígeno y hábitat para miles de especies”, expresó Gloria Anaya, vocera del Movimiento.

La discusión surge luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la transferencia de terrenos ubicados en la finca El Espino para facilitar la construcción del nuevo CIFCO, como parte de proyectos impulsados por el Gobierno en cooperación con la República Popular China.

Esta decisión ha generado preocupación y rechazo entre distintos sectores ciudadanos. Según la encuesta más reciente de la UCA, siete de cada diez salvadoreños no están de acuerdo con la construcción en esa zona. Además, la organización informó que hasta la fecha ha recolectado más de 40,000 firmas en defensa del bosque El Espino.

De acuerdo con el Movimiento, el bosque constituye infraestructura natural estratégica para el AMSS, ya que permite la recarga acuífera que abastece a más de dos millones de personas, reduce la temperatura urbana entre dos y cinco grados centígrados y funciona como barrera natural ante lluvias intensas, lo que contribuye a mitigar el riesgo de inundaciones.

La intervención proyectada superaría los 55,000 metros cuadrados, lo que implicaría sellado del suelo, reducción de infiltración de agua y aumento del riesgo urbano acumulativo.

“No se trata de oponer ecología al desarrollo, sino de evaluar la ingeniería hídrica frente al riesgo urbano”, señaló el Movimiento. “El desarrollo no puede construirse debilitando los ecosistemas naturales que sostienen la ciudad”.

Representantes y organismos internacionales también han manifestado interés en la causa. En este contexto, la visita del diputado alemán busca conocer la situación en territorio, escuchar a organizaciones sociales y comprender la dimensión ambiental y urbana del conflicto.

Según el Movimiento, “su presencia confirma que la defensa del bosque es una causa legítima, democrática y de interés nacional e internacional”.

Entre sus principales demandas, la organización solicita la suspensión inmediata del proyecto CIFCO en la finca El Espino y su reubicación en un área que no afecte zonas de recarga acuífera ni ecosistemas estratégicos. “El progreso verdadero no destruye la base que lo hace posible”, sostienen.

Asimismo, exigen transparencia total y participación ciudadana efectiva, incluyendo la publicación de estudios ambientales completos, independientes y accesibles, así como la realización de un proceso de consulta pública amplia, informada y vinculante.

