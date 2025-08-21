Inician nuevas disposiciones de “orden y respeto” en centros educativos 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este miércoles 20 de agosto entraron en vigencia las nuevas disposiciones de la ministra de Educación, capitana Karla Trigueros. Los estudiantes deben asistir a clases con el uniforme completo, cabello ordenado y saludo respetuoso al ingresar a la escuela.

Desde tempranas horas la funcionaria verificó en algunos institutos que los alumnos cumplieran con las medidas de orden, respeto y disciplina, lo cual será aplicable a todos los centros educativos públicos del país.

La ministra constató la aplicación de las medidas establecidas en el memorándum que emitió, para reforzar el orden y respeto en la comunidad educativa.

La funcionaria dijo que el objetivo de estas medidas es replicar “el civismo y patriotismo” de nuevo en las escuelas, aprender en un ambiente donde el respeto y los buenos hábitos se hacen valer.

Según el memorándum, los directores de cada centro escolar son los primeros responsables de dar cumplimiento a estas disposiciones, asumiendo su rol como modelos de orden y disciplina para estudiantes, docentes y personal administrativo.

En redes sociales se viralizó un vídeo donde aparecía el director del Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón, con el cabello largo recogido con una cola, mientras recibía a los alumnos en la entrada, sin embargo, más tarde acató las disposiciones y se cortó el cabello.

“A partir del miércoles 20 de agosto, los directores deben recibir diariamente a los estudiantes en los portones de ingreso a la hora de entrada, supervisando que el uniforme esté limpio y ordenado, corte de cabello adecuado y presentación personal correcta, ingreso en orden y con saludo respetuoso”, indica el memorándum.

Debido a que las disposiciones son de carácter obligatorio, los estudiantes que incumplieron con las medidas establecidas recibieron una charla correctiva y llenaron una ficha en la cual se comprometen a acatarlas. Otros fueron regresados a sus casas.

Para las autoridades de Educación, al incentivar este tipo de medidas, se siembra en cada estudiante la semilla de una “ciudadanía consciente” y respetuosa, como parte de su formación integral que va más allá de lo académico, preparándolos así para ser ciudadanos de bien en la sociedad.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) implementó sanciones por incumplimiento de normas de vestimenta y conducta, entre las medidas disciplinarias está la disminución en la calificación de conducta y la obligación de 5 horas de servicio comunitario.

Este miércoles se aplicaron las primeras sanciones a los alumnos que asistieron a clases sin cincho, con pelo largo o incumplimiento de las medidas dadas por la ministra de Educación.

Asimismo, varios colegios privados anunciaron que se sumarán voluntariamente a las medidas de orden y disciplina, entre las disposiciones están cumplir con el uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado, respeto al horario de entrada y que las alumnas no utilicen maquillaje ni uñas acrílicas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...