Por falta de conciliación reprograman audiencia contra Fidel Zavala

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Pese a que fue declarado inocente, Fidel Zavala, vocero de la Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), deberá enfrentar nuevamente un proceso judicial por el supuesto delito de estafa agravada.

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador llevó a cabo este martes 19 de agosto, una audiencia especial, Zavala logró conciliar con dos de las tres víctimas, por lo cual, el juez reprogramó la vista pública para el 16 de septiembre, por supuesta estafa agraviada.

El caso tiene reserva, sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que Zavala vive una presión psicológica, le han dicho que la única propuesta para lograr su libertad es lograr una conciliación con las tres víctimas, “se concilió con dos, pero una tercera no estaba de acuerdo todavía”, recalcó.

“En un Estado sin Derecho, que hizo que se repita juicio donde ya había sido declarado inocente y ahora ese mismo sistema solo le interesa dañar la imagen, que opción tiene un ciudadano donde no hay garantía de un proceso justo”, expresó en redes sociales la vocera de UNIDEHC, Ivania Cruz.

Zavala tiene otros procesos en su contra, uno de ellos es el de la comunidad La Floresta, donde 24 habitantes son acusados de vender terrenos del lugar. El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, decretó el 14 de marzo de 2025 instrucción con detención.

