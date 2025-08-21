Protección Civil declara inhabitable 130 viviendas de comunidad Tutunichapa 1

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Dirección General de Protección Civil indicó que 130 viviendas de la comunidad Tutunichapa 1 resultaron afectadas por las lluvias del pasado 15 de agosto, por lo que se ha restringido temporalmente el uso habitacional en el sector. Las casas serán demolidas y las familias tendrán un año para reubicarse.

“Como acción inmediata y prioritaria se ha decidido establecer una declaratoria temporal, de restricción de uso habitacional en el área afectada, esta medida de carácter preventivo, busca salvaguardar la vida de cada familia, evitando que permanezcan en un espacio que representa un alto grado de vulnerabilidad”, enfatizó Luis Amaya, director general de Protección Civil.

Asimismo, dijo que se brindará un subsidio de alquiler por $300 mensuales durante un año a las familias afectadas, para que puedan trasladarse de inmediato a lugares seguros, garantizando una solución habitacional temporal.

El funcionario explicó que de manera complementaria, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) llevará a cabo estudios técnicos especializados que permitirán determinar la magnitud de las obras de mitigación necesarias en la zona afectada.

“Con las labores que se harán vamos a evitar que muchas personas sigan viviendo en riesgo, es un trabajo con diferentes componentes, uno de ellos es sacarlas de ahí y garantizarles seguridad, en la zona, mientras tanto, se harán obras de mitigación”, reiteró.

Según Amaya, uno de los factores que provocó las recientes emergencias donde colapsó el sistema de drenajes, mayoritariamente, en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y en especial en la comunidad Tutunichapa 1, es la mala disposición de la basura; en algunos casos han encontrado latas de pintura, y en otros se han sacado restos de refrigeradoras.

“En la mayoría de lugares donde se registraron las inundaciones urbanas, los desechos sólidos siguen siendo el principal detonante de la problemática, además, como población tenemos que hacer nuestra parte, limpiar las canaletas, recoger la basura y mantener limpios los tragantes de nuestras viviendas”, expresó.

Durante las pasadas lluvias del viernes por la noche y madrugada del sábado, se registraron aproximadamente 80 milímetros de acumulación de agua en dos horas, también, en esas mismas lluvias, se reportó el desbordamiento de ríos y quebradas, a causa de la acumulación de desechos sólidos

Los meses de agosto, septiembre y octubre son los más copiosos del período lluvioso, en los próximos días se continuará con lluvias y el paso de ondas tropicales, que dejarán mucha humedad en el país, estas en su mayoría ocurrirán en la tarde y noche.

