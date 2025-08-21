Departamental del FMLN denuncia motivaciones políticas en la captura de Benito Lara

Compartir

La directiva y militancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en San Salvador y otros departamentos denunció que el proceso contra el exministro de Justicia y Seguridad Pública y exdiputado del FMLN, Benito Lara, obedece a motivaciones políticas. La reacción surge después de que el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador aceptara la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) de revocar las medidas sustitutivas y decretar su detención el pasado lunes 18 de agosto.

Lara enfrenta acusaciones, junto al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el exministro de Gobernación, Arístides Valencia; y los civiles Paolo Lüers y Wilson Alexander Alvarado, señalados por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

El secretario departamental del FMLN en San Salvador, Carlos Martínez, afirmó que no se trata de un proceso de justicia, sino de una estrategia del régimen para mantener una narrativa fabricada.

«Aparentan que combaten la corrupción. La realidad es que buscan eliminar y silenciar a quienes pensamos distinto», denunció Martínez.

Además, la Directiva Departamental de San Salvador y su militancia sostiene que la captura de Lara responde a una estrategia de persecución política y que no es un hecho aislado.

«Ya ha sucedido con muchas otras personas capturadas. Desde que Bukele gobierna a este país», enfatizó.

Martínez subrayó que este hecho debe entenderse en el contexto político que atraviesa el país. Señaló que forma parte del camino hacia la instalación de una dictadura, proceso que, según afirmó, comenzó en 2019 y avanzó en 2021 con el control de la Asamblea Legislativa que permitió la concentración de poder en el Ejecutivo.

De acuerdo con el FMLN, el control absoluto de la Asamblea Legislativa ha facilitado que el presidente Nayib Bukele concentre poder y disponga de los mecanismos necesarios para impulsar un modelo con características autoritarias en El Salvador.

“Manipulando leyes, modificando territorios y sosteniendo un régimen de excepción que en marzo cumplió tres años, se ha construido una narrativa y una política institucional de persecución y encarcelamiento contra la oposición, activistas de derechos humanos, ambientalistas, dirigentes sociales y líderes políticos nacionales”, denunció.

La departamental subrayó que Benito Lara ha cumplido desde el primer día con “todas las reglas y medidas impuestas” por el proceso judicial.

El concejal del FMLN en San Salvador Centro, Simón Paz, reiteró que el partido ratifica la inocencia de Benito Lara.

“A pesar de que estamos convencidos de la inocencia de Benito, los pasos que se están dando indican que será condenado, porque el régimen tiene todo a su favor”, afirmó Paz.

Recordó que la semana pasada el juez denegó la petición de la Fiscalía de que Lara permaneciera en prisión durante todo el proceso, argumentando que habían transcurrido cinco años en los que el exfuncionario cumplió con las medidas impuestas por el tribunal. “Eso demuestra que Benito confía en su inocencia y nunca pensó en evadir responsabilidades”, señaló.

“Sin embargo, con sorpresa vimos que este lunes el juez tomó la decisión de manera personal y decretó la captura de Benito”, lamentó el concejal.

“Benito Lara es un luchador social, militante histórico de nuestro partido y un servidor público que, en cada responsabilidad asumida, entregó lo mejor de sí para servir al pueblo. Su trayectoria es incuestionable y habla por sí sola”, manifestó la dirigencia.

Martínez añadió que Lara ha colaborado en todo momento con el proceso, confiando en que existiera “un mínimo de decencia en los juzgadores de este país”.

La directiva departamental informó que el exministro permanecerá en las bartolinas del Centro Judicial mientras se desarrolle la vista pública.

Lamenta que las instituciones sean un «instrumento de represión y control»

El partido de izquierda exigió que las instituciones actúen como garantes de la justicia, aunque lamentó que, en la actualidad, jueces y fiscales han renunciado a ese papel.

“En lugar de actuar con ética y moral, se han convertido en simples ejecutores del régimen gobernante, abandonando la esencia de lo que debería ser un Estado de derecho”, cuestionó la departamental.

Martínez sostuvo que la institucionalidad del país se ha reducido a un “instrumento de represión y control”.

“Anticipamos que intentarán imponer una condena para sostener su narrativa contra quienes defendemos los derechos humanos, denunciamos la corrupción y nos oponemos a los abusos de poder”, advirtió.

“Lo que estamos presenciando es la judicialización de la política y la criminalización de la oposición como base para consolidar una dictadura”, agregó el secretario departamental de San Salvador.

Exigen una resolución apegada a las garantías constitucionales

El FMLN exigió que la resolución del caso se apegue a las garantías constitucionales y a los tratados internacionales de derechos humanos. También advirtió que, debido a los cargos que ha ejercido Benito Lara, su permanencia en el sistema penitenciario lo convierte en un sujeto vulnerable, por lo que demandó garantías para su vida, así como para su integridad física y psicológica.

La secretaria nacional de la Mujer y miembro de la Comisión Política del FMLN, Anabel Belloso, señaló que el exministro padece hipertensión y requiere un tratamiento médico permanente. Ante esta situación, exigió que se le garantice el acceso a su medicación y el control médico necesario.

“Con mucha preocupación hemos observado cómo, en el caso de otros presos y presas políticas, se les niega la atención o se permite que su salud se deteriore hasta poner en riesgo su vida”, advirtió Belloso.

“Ellos tienen derechos respaldados por convenios, tratados y la misma legislación nacional que garantiza los derechos humanos. Sin embargo, sabemos que esta dictadura no los respeta y que, lamentablemente, el órgano judicial, también controlado por este poder totalitario, no brinda esas garantías”, agregó.

“Exigimos justicia y la inmediata libertad de Benito Lara y de todos los presos políticos en las cárceles del régimen. Reiteramos su inocencia y estamos convencidos de que la justicia que hoy se le niega será reivindicada por la historia”, concluyó la departamental del FMLN.

