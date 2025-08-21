Presentan segunda demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la Constitución

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Movimiento Izquierda Salvadoreña (MIS) presentó este miércoles ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Constitución de la República que avalan la reelección presidencial indefinida.

Walter Raudales, presidente del movimiento dijo que el sistema judicial está “arrodillado a la clase gobernante”. «Al poner a prueba el sistema judicial, estamos diciéndole que los ciudadanos atendemos el llamado que la misma Constitución nos da para tratar de defenderla cuando intentan destruirla, que es lo que ha pasado».

La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, presentó hace dos semanas la primera demanda de inconstitucionalidad a las reformas a la Constitución.

Es de recordar que el pasado 31 de julio, el oficialismo aprobó y ratificó las reformas a la Constitución para extender el periodo presidencial a 6 años, eliminar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y que la reelección presidencial sea indefinida.

Entre la argumentación, Raudales destacó que la reforma constitucional viola el artículo 88 de la misma Carta Magna, ya que dicho artículo establece la alternabilidad presidencial como norma para la preservación de la forma de Gobierno.

Tanto el MIS como la diputada Claudia Ortiz hicieron un llamado para que otros movimientos sociales se sumen a presentar demandas de inconstitucionalidad en contra de dichas reformas.

La diputada Ortiz hizo un llamado para hacer uso de ese derecho de presentar demanda y que los magistrados resuelvan según corresponde y según es su responsabilidad.

“Mientras hay pueblo, hay esperanza. Y aquí todavía hay muchas cosas que, como ciudadanos podemos hacer para evitar el abuso de poder del que somos víctimas todos los salvadoreños”, comentó Ortiz.

Ortiz planteó que en El Salvador existe un poder que cambia “a su antojo” las leyes. “Han venido los diputados oficialistas a querer cambiar la Constitución por encima de la soberanía nacional”. Es de recordar que la Asamblea no consultó estas reformas con la población. Fueron aprobadas y ratificadas el mismo día; de hecho, fue en menos de 12 horas. Tampoco hubo una discusión en el parlamento.

Sobre la demanda del MIS, Ortiz señaló que la Sala debe anexarla con la que ya se propuso hace dos semanas. La legisladora sostuvo que si hay movimiento social organizado que no esté de acuerdo con el abuso de poder y atropello a la Constitución y democracia, puede hacer uso de la institución

La legisladora sostuvo que si bien los magistrados de la Sala fueron impuestos por Nuevas Ideas en 2021, luego de una destitución ilegal, el derecho ciudadano de presentar demandas sigue vigente y, por lo tanto, es un derecho que no se ha perdido.

“El derecho sigue estando en la institución, en la Sala de lo constitucional. Es una institución de nuestra Constitución, y no debe considerarse que es patrimonio de ningún partido político”, enfatizó Ortiz.

Sobre los comentarios que realiza la opinión pública referente al porqué presentar recursos o demandas en una Sala de lo Constitucional que responde a las órdenes de Casa Presidencial y de Nuevas Ideas, Walter Raudales sostuvo que es importante evidenciar y desnudar su actuar con argumentos.

“Es importante porque si nos quedamos callados, si no los evidenciamos, entonces esa mentira queda. Pero la gente tiene que saber que estos magistrados fueron impuestos y que dentro de estos magistrados también hay personas que pueden hacer la diferencia y eso es lo que nosotros estamos esperando y creyendo”, puntualizó Raudales.

Nuevas Ideas aprobó y ratificó en menos de 12 horas y con dispensa de trámite, reformas la Carta Magna. Estás reformas han sido catalogadas como un golpe a la democracia por organizaciones nacionales e internacionales. Incluso, la iglesia católica le ha pedido a la Asamblea que reconsidere esa decisión porque cambia significativamente el sistema democrático en El Salvador.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...