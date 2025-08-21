Discreto Real Madrid, LaLiga española se despereza

Compartir

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

La relajación con el futbol viene muy bien a España en momentos críticos por los incendios forestales y en esa línea, LaLiga se despereza con un Real Madrid discreto y el Barcelona a los suyo.

Se cierra la primera jornada del torneo con algunas pinceladas, por supuesto, no exentas de polémicas. La “casa blanca” se estrenó con su renovada plantilla y el técnico Xabi Alonso, que volvió al Santiago Bernabéu 11 años después de dejar la camiseta merengue como jugador.

No fue un partido lúcido frente al Osasuna, con un triunfo de mínimos 1-0 y un gol de penal del Pichichi de la pasada temporada, el francés Kylian Mbappé.

Jugada controvertida a los 51 minutos, pero no mucho. Un toque excesivo de Juan Cruz en una pierna de Mbappé y la pena máxima. Sin embargo, el lance apenas sirvió para maquillar el encuentro de los madridistas, poco contundentes en ataque ante una férrea defensa del Osasuna.

Notas interesantes para el jovencito central de 19 años Dean Huijsen y el lateral izquierdo Alvaro Carreras, empuje como revulsivo del argentino de 18 años Franco Mastantuono, y distantes de su nivel el brasileño Vinicius Junior y el inglés Trent Alexander Arnold.

Antes, el Barcelona, campeón defensor, solventó su partido contra el Mallorca 3-0, polémicas incluidas, con la expulsión de dos jugadores del cuadro de Islas Baleares y una jugada discutida.

Un balonazo en la cabeza a Raíllo, en una jugada que terminó en gol de Ferrán Torres, que el árbitro Munuera Montero debió anular para atender al futbolista tendido dentro del área.

De todas formas, Lamine Yamal dio asistencia de gol a Raphinha y anotó su propio gol, en una muestra del estado de forma del equipo azulgrana.

El resbalón de la apertura del certamen corrió a cargo del muy reforzado Atlético de Madrid, que pinchó de manera inesperada ante el Espanyol 1-2, luego de un golazo del argentino Julián Alvarez en cobro de castigo desde unos 25 metros.

En el complementario, el club catalán salió a igualar el resultado y logró el objetivo a los 73 por intermedio de Miguel Angel Rubio. Después llegó la joya, probablemente de toda la jornada, un cabezazo bombeado de Pere Milla a los 84 para poner cifras definitivas.

De otro lado, el Athletic de Bilbao debió apelar a sus mejores armas, una de ellas fundamental (Nico Williams), para doblegar a un combativo Sevilla en el estreno del torneo.

El marcador 3-2 fue fiel reflejo de un duelo muy disputado, con el protagonismo del menor de los hermanos Williams, quien renovó su contrato con el equipo vasco tras una extensa trama en la que se daba por seguro su fichaje con el Barça. Para callar bocas, anotó un gol de penalti y dio la asistencia a otro.

Otros que lograron éxitos fueron el Rayo Vallecano (3-1 sobre el Girona), Villarreal (2-0 ante el Oviedo), Alaves (2-1 frente al Levante) y Getafe (2-0 contra el Celta de Vigo, mientras Real Sociedad y Valencia empataron a un gol.

El Betis sufrió y tuvo que conformarse con un empate 1-1 ante el recién ascendido a primera división Elche.

