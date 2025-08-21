Colombia mantiene hegemonía en el patinaje de Asunción

Compartir

Asunción/Prensa Latina

Colombia llegó este miércoles a ocho medallas de oro de 10 posibles en el patinaje de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, al dominar las pruebas de 10 mil metros eliminación en ambos sexos.

Yicel Giraldo, con tiempo de 18:46.903 minutos, y Sebastián Florez (15:36.860), ganaron los metales dorados en sus respectivas competencias individuales, para demostrar la supremacía del país cafetero en este deporte.

En la rama femenina quedó en plata la ecuatoriana Fernanda Moncada (18:47.212) y el bronce fue para la chilena Camila Carreño (18:47.413).

Por su parte en el sector varonil, el ecuatoriano Nicolás García llegó en el segundo lugar con un tiempo de 15:36.870 minutos y en el tercero quedó el chileno Gabriel Reyes (15:37.573).

Estadounidense Naomi Ruff reina en el triatlón

La estadounidense Naomi Ruff se convirtió en la reina del triatlón de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción al llegar primero a la meta con tiempo de 59:49 minutos.

Naomi concluyó tercera luego de las pruebas de natación y ciclismo, pero se lució en la carrera final y desplazó a todas las rivales que tenía por delante.

Con la presea de plata se quedó la canadiense Sidney Clement con un tiempo de 1:00.06, a 17 segundos de la nueva campeona, y el bronce fue para la brasileña Julia Visgueiro con 1:00.08.

Canadá con dos metales áureos en el esquí acuático

Canadá consiguió su segundo metal áureo en el esquí acuático de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, por intermedio de Kate Pinsonneault en la prueba de saltos.

La canadiense, logró una calificación de 41.9 en su tercer intento, aunque cualquiera de los dos previos hubieran servido para encaramarla en lo más alto del podio en esta justa continental.

La chilena Emilia Méndez quedó en el segundo puesto con una puntuación de 39.4, por delante de la colombiana Martina Piedrahita y la estadounidense Grace Davis, ambas con 34.7.

En esta misma jornada consiguió el metal precioso en la rama femenina del slalom la chilena Méndez, mientras en el sector varonil lo hizo el canadiense David Ross.

