Comisión a favor de pronunciamiento para conmemorar mes de la infancia, niñez y adolescencia

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Niñez e Integración de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de emitir un pronunciamiento en el marco de la conmemoración del “Mes de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia Salvadoreña”.

Por decreto legislativo, el 1 de octubre de cada año se conmemora el Día de la Niñez y de la Adolescencia Salvadoreña y el 11 del mismo mes es el Día Nacional de la Niña. Ambas declaratorias sirven para reconocer los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia y velar para que se cumplan.

La propuesta de hacer un pronunciamiento la hizo el Órgano Legislativo y el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) con el propósito de invitar a la reflexión y hacer un llamado a la acción para que la sociedad reafirme el compromiso de construir un entorno familiar y social en el que cada niña y niño crezca y se desarrolle plenamente, libre de violencia y de discriminación.

Sobre el tema, en la instancia legislativa se dijo que desde 2021 la Asamblea ha respaldado las políticas públicas que ejecuta el Gobierno “para mejorar” la calidad de vida de la primera infancia, niñez y adolescencia.

Se han creado la Ley Nacer con Cariño para un “parto respetado” y un “cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido». La Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, de la Niñez y Adolescencia y la Ley Amor Convertido en Alimento para el Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna.

Como parte del estudio de la iniciativa, los legisladores recibieron a la titular del CONAPINA, Linda Amaya de Morán, quien enfatizó la importancia de dar voz y voto a los jóvenes, porque son quienes forjarán el rumbo del país.

También participaron representantes del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia en El Salvador, una instancia conformada por adolescentes de todo el país, que brindan sus aportes en la formulación de políticas públicas que les influyen de manera directa y promueven la defensa de sus derechos.

Alejandra Meza Irigoyen, una de las jóvenes que integran el consejo, manifestó que algunos temas que les preocupan actualmente a este sector de la población son el uso responsable de redes sociales, el bullying y la inteligencia artificial.

Daniela Flores destacó la importancia de conmemorar y celebrar a la niñez y juventud para tomar en cuenta su opinión y conocer “cómo mejorar su entorno en sentido cultural, económico, social y académico, pues los mejores ciudadanos se preparan desde pequeños”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...