Duicentro del centro de San Salvador cierra sus instalaciones

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Duicentro ubicado en el Centro Histórico de San Salvador cerrará este 27 de septiembre. Los trámites respecto al DUI se podrán hacer en una nueva agencia ubicada dentro de un centro comercial en Soyapango.

El anuncio fue hecho a través de las redes sociales: “Aviso importante: el Duicentro Portal Sagrera brindará atención al público hasta el 27 de septiembre de 2025”, se lee en el comunicado.

A partir del lunes 29 de septiembre, los salvadoreños podrán realizar sus trámites en la nueva agencia ubicada en Plaza Mundo, en Soyapango, San Salvador Este, informó Duicentro El Salvador en sus redes sociales, esta institución es la encargada de gestionar las oficinas a escala nacional para que los salvadoreños puedan tramitar, renovar o actualizar sus Documentos Únicos de Identidad (DUI).

Una de las razones para este cierre es la presunta baja producción de trámites. El Duicentro del Portal Sagrera está sobre la 2da calle oriente frente a la Plaza Libertad. De hecho, no es el único Duicentro que cierra instalaciones o se moverá de lugar.

El Duicentro de Usulután fue trasladado a Plaza Mundo Usulután, esto, como parte de una reestructuración amplia que fue aprobada por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) hace unos meses. La medida busca el cierre o reubicación de varias oficinas bajo el objetivo de optimizar y mejorar la cobertura.

Bajo ese argumento también se cerró el Duicentro de Santiago de María en el departamento de Usulután; sin embargo con este no se confirmó la sede de cambio, por lo que, los habitantes de ese distrito y aledaños tendrán que ir hasta Plaza Mundo Usulután para hacer sus trámites. Los trámites de DUIs en la oficina de ese distrito fueron en decadencia entre 2021 y 2024.

La decisión de pasar las instalaciones de los Duicentros a centros comerciales se debe a que en estos espacios hay más afluencia de personas con acceso rápido, transporte público cercano y espacio para la comodidad del usuario ya sea en el propio local, espacio para estacionamiento o seguridad.

Sin embargo, es de recordar que el RNPN mantiene varias agencias operativas en diferentes zonas del país, entre ellas: en Apopa, Mejicanos, Escalón, Lourdes, Santa Tecla; Eso en la zona central. También hay agencias operativas en Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, Chalatenango, Usulután, San Vicente, San Miguel y La Unión.

