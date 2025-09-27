MARN prevé incremento de lluvias para la próxima semana 

Compartir

El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, informó que durante la próxima semana el cielo estará nublado con lluvias y tormentas fuertes, sobre todo, en las tardes y noches. Estas condiciones aumentarán la posibilidad de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos.

“Del 26 al 30 de septiembre tendremos lluvias por las tardes y las noches, que serán fuertes y acompañadas de actividad eléctrica y viento, la combinación de las condiciones en el Atlántico y el Pacífico, trae más lluvias y más humedad. Hay sistemas ciclónicos, pero ninguno que nos esté influenciando ni representan ninguna amenaza”, expresó.

El funcionario reiteró que debido a las lluvias se podrían tener impactos como inundaciones urbanas, crecidas súbitas, caídas de árboles, deslizamientos, en diferentes zonas del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), la cadena volcánica, zona norte y otros sectores del país.

El acumulado de septiembre refleja que hay bastante lluvia, algunos puntos superan los 500 milímetros solo en este mes, de acuerdo a los pronósticos, se contabiliza el 87.6% de la lluvia del año, está por arriba del promedio anual para el país.

“Hemos venido pronosticando que el mes de septiembre tenemos bastante lluvia, aunque no hayamos tenido influencia directa de una tormenta tropical en el país, 2026 será un año más lluvioso que 2025, con probabilidad de tener el fenómeno de La Niña”, externó.

Para lo que resta del año, en octubre será la transición hacia la época seca, con la llegada de Vientos Nortes, lo cual permitirá limpiar la atmósfera para dar pauta a la transición de la época de no lluvia.

El director general de Protección Civil, Luis Amaya, recordó que se mantiene vigente la alerta verde por lluvias a escala nacional; asimismo, se ha priorizado la vigilancia en áreas propensas a deslizamientos y derrumbes debido a la saturación de los suelos.

Amaya pidió a la población que al momento de una fuerte tormenta no se debe cruzar ríos, quebradas o corrientes de agua, ya que la fuerza del caudal puede provocar arrastre repentino y poner en riesgo la vida; si es estrictamente necesario conducir, hacerlo con máxima prudencia.

Asimismo, evaluar las condiciones y detenerse en un lugar seguro si las lluvias son intensas; evitar conducir durante la noche en medio de tormentas, ya que se reduce la visibilidad.

