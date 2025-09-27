Página de inicio » Nacionales » El Salvador es acusado por Honduras de invadir su jurisdicción marítima
El hecho ocurrió cuando una fragata hondureña realizaba patrullajes conjuntos con una patrulla nicaragüense, como parte de una operación bilateral entre ambos países. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

El Salvador es acusado por Honduras de invadir su jurisdicción marítima

Redacción Nacionales 27 septiembre, 2025

En el Golfo de Fonseca

Redacción Nacionales

Un incidente en aguas del Golfo de Fonseca entre una patrullera de la Fuerza Naval hondureña y una embarcación de la Armada salvadoreña, fue denunciado por las Fuerzas Armadas de Honduras, mediante un comunicado.

El percance se habría registrado el jueves en un área que, según autoridades hondureñas, se encuentra dentro de sus aguas jurisdiccionales, reconocidas por Nicaragua como salida al Océano Pacífico.

En el comunicado se explica que el  hecho ocurrió cuando una fragata hondureña realizaba patrullajes conjuntos con una patrulla nicaragüense, como parte de una operación bilateral entre ambos países.

“El jueves 25 de septiembre el Guardacostas PM-8 de la Marina Nacional de El Salvador cruzó las aguas jurisdiccionales hondureñas invadiendo en aguas jurisdiccionales”, dice el comunicado.

Este hecho es para las Fuerzas Armadas de Honduras, una invasión a su territorio, por lo que  advirtieron que se encuentran en máxima alerta por estos acontecimientos que desafian la soberanía por parte de las Fuerzas Armadas salvadoreñas.

En el comunicado, las Fuerzas Armadas de Honduras dejan claro y reiteran al pueblo hondureño que cumplirán con su deber constitucional de defender la integridad territorial.

Las embarcaciones salvadoreñas ingresaron al  territorio hondureño el miércoles 24 y jueves 25, señalan en el comunicado, mientras que en El Salvador, las autoridades no han brindado ninguna postura al respecto.

