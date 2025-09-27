En Alemania piden liberar a Alejandro Henríquez y Ángel Pérez 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Durante el Encuentro Nacional de Solidaridad con El Salvador, desarrollado en la ciudad de Frankfurt, Alemania, las organizaciones de desarrollo social, humanitarias, ambientalistas e iglesia luterana de ese país expresaron su preocupación y rechazo por la detención arbitraria de Alejandro Henríquez, defensor de derechos humanos y abogado ambientalista.

“Exigimos la liberación inmediata de Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y de todas las personas presas políticas en El Salvador; que el Estado salvadoreño y el Juzgado de Instrucción otorguen de inmediato medidas sustitutivas a la detención para Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, sus voces y luchas siguen presentes, y su causa es también la nuestra, la defensa de la vida, la justicia y la dignidad”, señalaron.

Las organizaciones internacionales consideraron que el encarcelamiento de tantas personas por motivos políticos, recuerda la situación crítica que enfrentan quienes defienden la vida, los territorios y los derechos fundamentales en El Salvador, frente a un régimen que responde con persecución, criminalización y violencia de Estado.

Denunciaron que Alejandro Henríquez está preso por su compromiso con la justicia social y ambiental, por alzar la voz en nombre de comunidades afectadas y denunciar proyectos que destruyen la vida y los bienes comunes. Su detención constituye una violación flagrante a los derechos humanos y al debido proceso jurídico.

Asimismo, se mostraron en contra de la decisión del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla de prolongar por tres meses la instrucción del caso contra Alejandro Henríquez y Ángel Pérez, detenidos ilegalmente por la PNC durante una vigilia pacífica de la Cooperativa El Bosque, donde la UMO y la Policía Militar reprimieron a más de 150 personas, incluyendo mujeres, niñas, niños y ancianos.

“Denunciamos la detención arbitraria de miles de personas inocentes, bajo el Régimen de Excepción, que permanecen privadas de libertad sin juicio justo ni acceso a defensa adecuada; las denuncias de muertes bajo custodia, torturas y condiciones inhumanas en las cárceles revelan una grave crisis humanitaria y un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos”, expresaron las organizaciones alemanas.

Reiteraron el llamado al gobierno de Nayib Bukele a que respete los derechos humanos y el debido proceso; cese la criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, ambientales, periodistas, sindicalistas y opositores políticos.

Enfatizaron que el Estado salvadoreño debe cumplir con su obligación de asegurar las garantías judiciales a todas las personas detenidas, y abstenerse de aplicar medidas excepcionales restrictivas a los derechos humanos.

