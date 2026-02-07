Gobierno venezolano anuncia excarcelación de todos presos políticos la semana próxima

CARACAS/Xinhua

El presidente del Parlamento venezolano y jefe de Diálogos de Paz por parte del Gobierno, Jorge Rodríguez, informó este viernes que la próxima semana serán excarcelados todos los presos políticos del país, una vez que se apruebe de manera definitiva la nueva Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

«Nosotros aspiramos que, entre el martes que viene y a más tardar el viernes, están todos sueltos», manifestó el parlamentario ante familiares de los encarcelados desde el Centro de Control y Resguardo del Detenido en la parroquia Sucre, estado Miranda (centro-norte).

«En estos tiempos tan complejos que vivimos, debemos ser justos, pedir perdón y perdonar también», afirmó en un mensaje en sus redes sociales, que acompaño con un video de su encuentro con los familiares.

«El lunes vuelvo a venir y el martes aprobamos la Ley», sostuvo.

La Asamblea Nacional de Venezuela debate actualmente la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que fue propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y se aprobó ayer jueves en primera discusión.

