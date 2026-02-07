ENCUESTAS DE OPINIÓN BAJO EL BOMBARDEO MEDIÁTICO Y EL ESTADO DE EXCEPCIÓN…

Compartir

Por David Alfaro

En contextos donde la información está controlada y la libertad de expresión reprimida, las encuestas de opinión dejan de ser una radiografía del sentir popular para convertirse en espejismos útiles al poder.

En El Salvador, esta distorsión alcanza niveles alarmantes bajo el régimen de excepción y el asedio constante de una maquinaria mediática oficialista.

¿Cómo confiar en datos de opinión cuando quienes responden viven bajo vigilancia, temor y desinformación? El 57.9 de los salvadoreños considera que podría ser perseguido por criticar a Bukele, según la última encuesta del IUDOP, UCA.

La población salvadoreña es bombardeada día y noche por una propaganda sistemática que sustituye el análisis por consignas vacías. Una comunicación que no informa, sino que domestica. Canales que no debaten, sino que dictan. Medios que no investigan, sino que obedecen. En ese entorno, al ciudadano se le priva de herramientas intelectuales básicas para comprender la realidad que lo rodea.

Y más allá del bombardeo mediático, está el miedo: el miedo a opinar, a disentir, a criticar. El miedo a ser vigilado, despedido o incluso capturado por un comentario en redes sociales. ¿Cuántos salvadoreños han sido detenidos sin juicio sólo por expresar una opinión contraria a la dictadura? ¿Qué tan «libre» es una encuesta en este contexto?

La democracia exige una ciudadanía informada, libre y sin miedo. Pero hoy en El Salvador, el derecho a opinar ha sido secuestrado por el miedo, la censura y la propaganda. Opinar ya no es un ejercicio de ciudadanía, sino un riesgo. Y cuando pensar distinto se castiga, lo que queda no es democracia, es obediencia disfrazada de orden. La dictadura de #Bukele no sólo ha suspendido derechos constitucionales, ha contaminado la esfera pública con una narrativa única, impuesta, disfrazada de verdad.

Así, en El Salvador las encuestas ya no miden convicciones: miden el clima de miedo en lugar de la voluntad popular. Porque cuando un pueblo es engañado y silenciado, sus decisiones dejan de ser razonadas y se vuelven reactivas, manipulables

Me gusta esto: Me gusta Cargando...